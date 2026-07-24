Landhof Ebner in Gnesau erhält als erster Betrieb österreichweit 70 Punkte von Urlaub am Bauernhof

Landhof Ebner in Gnesau erhält Höchstauszeichnung mit fünf Blumen

Der Landhof Ebner in Gnesau ist vom Verband „Urlaub am Bauernhof“ mit fünf Blumen ausgezeichnet worden. Diese Bewertung gilt als höchste Auszeichnung des Verbands. Österreichweit erreichte der Betrieb als erster 70 Punkte in der Bewertung.

In Kärnten verfügen bislang nur vier Betriebe über die Auszeichnung mit fünf Blumen. Der Landhof Ebner erhielt diese Bewertung bereits in seiner ersten Saison als Mitglied des Verbands und zählt zu dessen jüngsten Mitgliedern.

Geschichte und Angebot des Hofs

Die Geschichte des Landhofs Ebner reicht bis in das Jahr 1822 zurück. Der Betrieb verfügt über drei Ferienhäuser, die aus Holz, Lehm und Stroh errichtet wurden.

Betrieben wird der Landhof Ebner von Mario und Barbara Sonnleitner. Mario Sonnleitner war zuvor jahrzehntelang im internationalen Hotelmanagement tätig, unter anderem in London und in der Karibik. Barbara Sonnleitner arbeitete zuvor als Heurigenwirtin in Wien und führt am Landhof eine hofeigene Dorfschenke, die sonntags auch für auswärtige Gäste geöffnet ist.

Günter Zeilinger, Obmann von „Urlaub am Bauernhof“, würdigte die Auszeichnung des Betriebs.