Laute Quietschgeräusche nach Sanierung der Bahnstrecke nach Berchtesgaden sorgen für Ärger in Großgmain

In Großgmain im Flachgau klagen Anrainer über laute Quietschgeräusche von Zügen der Deutschen Bahn. Seit der Sanierung der Bahnstrecke nach Berchtesgaden häufen sich die Beschwerden, die sowohl auf bayerischer als auch auf österreichischer Seite eingehen. Bürgermeister Martin Panzer (ÖVP) hat sich gemeinsam mit seinem bayerischen Amtskollegen an die Deutsche Bahn gewandt, um auf die Lärmbelastung hinzuweisen.

Beschwerden nach Streckensanierung in Großgmain

Auslöser der Klagen sind Züge, die zweimal pro Stunde zwischen Bayerisch Gmain und Berchtesgaden über die neu sanierten Gleise fahren. Die dabei auftretenden Quietschgeräusche sorgen bei Anrainern diesseits und jenseits der Grenze für Unmut. Die Deutsche Bahn reagierte auf die Vorstöße der beiden Bürgermeister mit der Erklärung, dass solche Geräusche aufgrund neuer Gleiskörper zu Beginn auftreten können.

Als Gegenmaßnahme kündigte das Unternehmen Gleisschmierungen an, erste Anwendungen haben bereits stattgefunden. Nach Angaben der Deutschen Bahn zeigt sich deren Wirkung jedoch nicht unmittelbar. Mehrere Schmierungen seien notwendig, bis eine Verbesserung eintrete. Laut Bürgermeister Panzer ist dafür mit einem Zeitraum von einigen Wochen bis Monaten zu rechnen.

In den kommenden Wochen sollen weitere Lärmmessungen entlang der Strecke durchgeführt werden. Die Deutsche Bahn hat zudem angekündigt, Experten hinzuzuziehen, sollte sich die Lärmbelastung bis dahin nicht als rückläufig erweisen.

Quietschgeräusche bei neu verlegten Schienen

Grundsätzlich können frisch sanierte oder neu verlegte Gleisabschnitte zunächst zu stärkeren Fahrgeräuschen führen, als sie an eingefahrenen Strecken üblich sind. Ursache ist meist die noch nicht vollständig angepasste Oberflächenstruktur von Schiene und Rad, die sich erst im laufenden Betrieb einschleift. Besonders in Kurvenbereichen kann es dabei zu charakteristischen Quietschgeräuschen kommen, die durch Reibung zwischen Spurkranz und Schienenkopf entstehen.

Ein gängiges technisches Mittel zur Reduzierung solcher Geräusche ist die Gleisschmierung, bei der an neuralgischen Punkten ein Schmiermittel auf die Schiene aufgebracht wird. Dadurch verringert sich die Reibung zwischen Rad und Schiene, was Quietschgeräusche mindern kann. Üblicherweise ist dafür keine einmalige Anwendung ausreichend, sondern ein wiederholter Prozess über einen längeren Zeitraum, da sich die Wirkung erst mit zunehmender Betriebsdauer und mehreren Schmierzyklen stabilisiert.

Bei Lärmbeschwerden im Bahnverkehr ist zudem die Durchführung von Messungen ein üblicher Schritt, um die tatsächliche Belastung objektiv zu erfassen und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren. Solche Messungen bilden häufig die Grundlage dafür, ob weitere technische Schritte oder der Einsatz von Fachleuten erforderlich werden. Grenzüberschreitende Bahnstrecken wie jene zwischen Bayerisch Gmain und Berchtesgaden bringen dabei die Besonderheit mit sich, dass Beschwerden und Abstimmungen sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite koordiniert werden müssen, da Anrainergemeinden beiderseits der Grenze betroffen sein können.