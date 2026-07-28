Leerstand in Wien-Penzing: Ehemaliges Leiner-Gebäude in der Hadikgasse ohne Nachnutzung

Ehemaliges Leiner-Gebäude in der Hadikgasse steht weiterhin leer

Das frühere Leiner-Gebäude in der Hadikgasse im 14. Wiener Gemeindebezirk steht seit rund eineinhalb Jahren leer. Eine im Frühjahr eingezogene Zwischennutzung ist inzwischen wieder beendet worden.

Der Gartenmöbelhändler Jardini hatte im Frühjahr das Erdgeschoss des ehemaligen Möbelhauses genutzt. Geschäftsführer Gerrit Venter bestätigte die vorübergehende Nutzung eines Teils des Gebäudes. Ende August zog das Unternehmen wieder aus. Seither steht der Gebäudekomplex erneut leer.

Verschiedene Vorschläge für die Nachnutzung

Anrainerinnen und Anrainer haben unterschiedliche Vorstellungen für eine künftige Nutzung des Areals geäußert, darunter ein Schwimmbad, neue Wohnungen, eine Sporthalle oder ein Freizeitzentrum. An dieser Stelle befand sich früher das Baumgartner Bad.

Auch die im Bezirk vertretenen Parteien haben Vorschläge eingebracht. Die FPÖ spricht sich für ein neues Gymnasium am Standort aus. Die Grünen fordern leistbare Wohnungen sowie eine Mehrzweckhalle. Die NEOS wünschen sich eine neue S-Bahn-Station für die Linie S80. Die ÖVP schlägt eine Bürgerservice-Anlaufstelle sowie einen begrünten Dachpark vor.

Die SPÖ-geführte Bezirksvorstehung wies darauf hin, dass es sich um ein Privatgrundstück handle.

Eigentümer spricht von laufenden Verhandlungen

Eigentümer des Gebäudes in der Hadikgasse ist die Supernova-Gruppe, die auch den früheren kika-Standort in Wien Nord besitzt. Supernova teilte mit, dass für beide Standorte Verhandlungen über eine künftige Nutzung laufen. Konkrete Angaben zu möglichen Nutzungskonzepten wurden nicht gemacht.

Von den fünf ehemaligen kika/Leiner-Standorten in Wien werden mittlerweile drei wieder genutzt, etwa als Baumarkt. Die Zukunft des Leiner-Gebäudes in der Hadikgasse sowie jene des früheren kika Wien Nord sind weiterhin offen.