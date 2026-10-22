Legionellenausbruch in Vorarlberg: Angeklagte belasten sich vor Gericht gegenseitig

Am Landesgericht Feldkirch ist der Prozess um den Legionellenausbruch rund um die Wolfurter Firma Rattpack am Donnerstag fortgesetzt worden. Angeklagt sind drei Personen: ein Manager des Unternehmens, ein technischer Mitarbeiter sowie ein Mitarbeiter einer externen Reinigungsfirma. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein Kühlturm auf dem Dach des Betriebs, der nach den Vorwürfen nicht ordnungsgemäß gereinigt worden sein soll.

Widersprüchliche Aussagen vor Gericht

Zentrale Frage des Prozesstags war, wer dafür verantwortlich war, dass der Kühlturm nicht vorschriftsmäßig gereinigt wurde. Dabei belasten sich die drei Angeklagten gegenseitig. Ein Mitarbeiter der Firma Rattpack sagte aus, er habe nie mit dem Reinigungsarbeiter über das Thema Legionellen gesprochen. Zugleich räumte er Erinnerungslücken ein, wenn es um die Verantwortung seines Arbeitgebers ging. Er widersprach zudem der Darstellung, er habe einmal die Annahme von Reinigungsmittel für die Kühlanlage verweigert.

Der drittangeklagte Mitarbeiter der Reinigungsfirma hatte ursprünglich ausgesagt, er habe das Thema Legionellen gegenüber der Firma angesprochen. Diese Aussage relativierte er im weiteren Verlauf des Verfahrens jedoch. Ein weiterer Mitarbeiter der Reinigungsfirma berichtete als Zeuge, er habe bei der Einrichtung der Desinfektionsanlage ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das eingesetzte Desinfektionsmittel auch gegen Legionellen wirke. Er schloss zudem aus, dass sein Kollege die Pumpe der Anlage vom Strom getrennt habe.

Eine Desinfektionspumpe wurde den Ermittlungen zufolge wiederholt vom Strom getrennt. Wer dafür verantwortlich war, blieb im bisherigen Verfahren offen. Der Anwalt der Firma Rattpack stellte zu Beginn des Prozesstages mehrere Anträge.

Technische Anforderungen an Kühltürme

Kühltürme, wie sie in gewerblichen und industriellen Anlagen zur Rückkühlung von Wasser eingesetzt werden, gelten allgemein als mögliche Infektionsquelle für Legionellen. Die Bakterien vermehren sich bevorzugt in stehendem oder unzureichend erwärmtem beziehungsweise unzureichend desinfiziertem Wasser und können über feine Wassertröpfchen, sogenannte Aerosole, in die Umgebungsluft gelangen. Aus diesem Grund unterliegen derartige Anlagen üblicherweise regelmäßigen Wartungs-, Reinigungs- und Desinfektionspflichten.

Zur Vorbeugung kommen in der Regel automatisierte Desinfektionssysteme zum Einsatz, die kontinuierlich oder in festgelegten Intervallen Desinfektionsmittel zudosieren. Fällt ein solches System aus, etwa weil eine Pumpe nicht mit Strom versorgt wird, kann die vorgesehene Schutzwirkung ausbleiben. Welche Stelle für Wartung, Kontrolle und laufenden Betrieb einer solchen Anlage zuständig ist, wird in der Praxis häufig vertraglich zwischen Betreiber und beauftragten Reinigungsfirmen geregelt. Gerade an diesen Schnittstellen zwischen Auftraggeber und externem Dienstleister können in der Rückschau unterschiedliche Auffassungen darüber entstehen, wer welche Pflichten konkret wahrzunehmen hatte.

Verfahren mit mehreren Angeklagten

Strafverfahren mit mehreren Angeklagten, die sich gegenseitig belasten, stellen Gerichte grundsätzlich vor die Aufgabe, einzelne Aussagen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Widersprüche zwischen früheren und späteren Angaben einzelner Zeugen oder Angeklagter sind dabei ein gängiger Bestandteil der Beweiswürdigung. Erst im weiteren Verlauf eines Prozesses zeigt sich in solchen Konstellationen üblicherweise, welche Verantwortlichkeiten sich aus den vorliegenden Beweismitteln und Zeugenaussagen tatsächlich belegen lassen.