Lenker nach Unfall auf B16 bei Trumau flüchtig – Pkw im Waldstück gefunden

Auf der B16 bei Trumau im Bezirk Baden hat sich in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und wurde in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Die Person am Steuer war bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nach dem Lenker, die Ermittlungen laufen.

Unfall auf der B16 bei Trumau

Der Pkw geriet aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug anschließend in ein angrenzendes Waldstück geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Nachkommende Pkw-Lenkerinnen und -Lenker bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei. Als die Feuerwehr Ebreichsdorf am Einsatzort eintraf, befand sich die Person am Steuer nicht mehr am Unfallfahrzeug. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt versperrt.

Die Feuerwehr barg den beschädigten Pkw im Anschluss mit einem Kran aus dem Waldstück. Die Polizei sucht derzeit nach dem Lenker des Fahrzeugs, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Fahrerflucht nach Verkehrsunfällen

Grundsätzlich spricht man von Fahrerflucht, wenn sich eine am Unfall beteiligte Person nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen oder Hilfe zu leisten. Dazu zählt insbesondere, Namen und Kontaktdaten an der Unfallstelle zu hinterlassen oder die nächste Polizeidienststelle zu verständigen, sofern niemand anderer vor Ort ist.

Bei der Aufklärung solcher Fälle stützt sich die Polizei häufig auf Spuren am Unfallort, Fahrzeugteile, Lackreste oder Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Auch die Auswertung des Unfallfahrzeugs selbst, etwa hinsichtlich Zulassung und Spurenlage, kann erste Anhaltspunkte liefern. Wird ein Fahrzeug verschlossen und ohne erkennbare Fahrerin oder erkennbaren Fahrer aufgefunden, müssen die Umstände der Flucht häufig erst im Zuge der Ermittlungen rekonstruiert werden.

Bei Alleinunfällen, bei denen ausschließlich Sachschaden entsteht, etwa an Verkehrszeichen oder Leiteinrichtungen, handelt es sich rechtlich dennoch um einen meldepflichtigen Vorfall. Die zuständigen Behörden gehen solchen Vorfällen in der Regel nach, um sowohl den Unfallhergang als auch mögliche Ursachen zu klären.