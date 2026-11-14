Leogang baut neuen Musikpavillon am Unteren Dorfplatz für 3,6 Millionen Euro

In Leogang wird der Untere Dorfplatz neugestaltet. Eine Tiefgarage samt Lagerflächen ist bereits errichtet, nun soll zusätzlich ein neuer Musikpavillon entstehen. Er ersetzt den bisherigen Pavillon auf dem Schulhausplatz, der mehr als 50 Jahre alt war. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei 3,6 Millionen Euro.

Neuer Pavillon löst baufälligen Vorgänger ab

Bürgermeister Josef Grießner (ÖVP) bezeichnet den bisherigen Musikpavillon als nicht mehr zeitgemäß und sehr baufällig. Nach seinen Angaben hätten die Musikantinnen und Musikanten darin zuletzt keinen Platz mehr gehabt. Der neue Pavillon wird daher größer ausfallen als der bisherige Bau. Im neuen Pavillon haben doppelt so viele Musikantinnen und Musikanten Platz wie bisher.

Zum Schutz der Gäste bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sollen vier große Schirme errichtet werden. Sie sollen bei Sonne ebenso wie bei Regen bis zu 500 Gästen Schutz bieten. Damit wird der Platz rund um den Pavillon deutlich stärker für größere Menschenansammlungen ausgelegt als zuvor.

Finanzierung durch Gemeinde, Tourismusverband und Land

Die Kosten für die Neugestaltung des Unteren Dorfplatzes und den Bau des neuen Musikpavillons belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro. Einen Teil davon übernehmen der Tourismusverband und das Land, den Großteil finanziert die Gemeinde Leogang. Zu den bereits umgesetzten Bauabschnitten zählt die Tiefgarage mit angeschlossenen Lagerflächen, die unterhalb des Platzes errichtet wurde.

Bürgermeister Grießner betonte zugleich, dass der Platz nicht zu einem Festplatz für Feierlichkeiten bis spät in die Nacht werden solle. Diese Einordnung bezieht sich auf die künftige Nutzung des neugestalteten Areals im Ortszentrum.

Dorfplätze als Bühne für Blasmusik und lokale Kultur

Musikpavillons gehören in vielen österreichischen Gemeinden traditionell zum Ortsbild und dienen vor allem Musikkapellen als Auftrittsort bei Platzkonzerten, kirchlichen Anlässen oder Festen im Jahreslauf. Grundsätzlich sind solche Bauten so konzipiert, dass sie witterungsgeschützt genutzt werden können und ausreichend Raum für ein komplettes Blasorchester bieten. Mit zunehmender Mitgliederzahl vieler Musikvereine stoßen ältere Pavillons aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch häufig an ihre Kapazitätsgrenzen, sowohl was die Fläche für die Musikerinnen und Musiker als auch was den Witterungsschutz für das Publikum betrifft.

Die Neugestaltung zentraler Dorf- und Ortsplätze ist in Tourismusgemeinden zudem häufig mit größeren Infrastrukturprojekten verbunden. Tiefgaragen unterhalb von Plätzen schaffen zusätzlichen Parkraum, ohne die Fläche an der Oberfläche für Fahrzeuge reservieren zu müssen, und ermöglichen so eine stärker auf Fußgänger und Veranstaltungen ausgerichtete Gestaltung des Platzes selbst. Die Finanzierung solcher Vorhaben wird in der Regel von mehreren Seiten getragen: Gemeinden übernehmen häufig den größten Kostenanteil, während Tourismusverbände und Landesstellen sich an Projekten beteiligen, die auch für den Fremdenverkehr von Bedeutung sind, etwa durch die Aufwertung von Veranstaltungsflächen im Ortskern.

In Leogang gehört das Jazzfestival zu den bekannten Veranstaltungen, die im Ort stattfinden. Ein neu gestalteter und größerer Dorfplatz mit überdachten Bereichen kann grundsätzlich auch solchen bestehenden kulturellen Formaten einen verbesserten räumlichen Rahmen bieten, etwa durch mehr Platz für Publikum und Musizierende sowie einen besseren Schutz vor wechselndem Wetter.