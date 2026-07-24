Letzter zweisprachiger Richter Kärntens mit goldenem Ehrenzeichen ausgezeichnet

Letzter zweisprachiger Richter Kärntens mit Ehrenzeichen ausgezeichnet

Franz Boschitz, der letzte zweisprachige Richter an einem Kärntner Bezirksgericht, ist am Freitag von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt worden.

Boschitz war 33 Jahre lang als Bezirksrichter tätig und ging im Frühjahr 2026 in Pension. Seit 2013 leitete er als Vorsteher die Bezirksgerichte Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla gleichzeitig – als einziger Richter Österreichs, der zwei Bezirksgerichte zugleich führte.

Keine Bewerbung für Nachfolge

Für die Nachfolge von Boschitz bewarb sich niemand. Die Leitung der beiden Gerichte in Bleiburg und Eisenkappel übernimmt provisorisch Nicole Kornprath, die bei Bedarf einen Slowenisch-Dolmetscher hinzuzieht.

Reform der zweisprachigen Gerichtsbarkeit

Ab 2027 tritt eine Reform der zweisprachigen Bezirksgerichte in Kraft. Die Standorte Ferlach/Borovlje, Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla werden mit Klagenfurt und Völkermarkt zusammengelegt. Die drei genannten Standorte selbst bleiben dabei bestehen und werden nicht zur Gänze geschlossen.

Eine Arbeitsgruppe arbeitet derzeit an den Details der Umsetzung. Künftig sollen Bürgerinnen und Bürger aus 27 statt bisher elf Gemeinden das Recht auf Gerichtsverhandlungen in slowenischer Sprache haben.