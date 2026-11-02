Licht statt Strafe: Polizei und ÖAMTC tauschen in Linz defekte Lämpchen kostenlos aus

In Linz haben Polizei und ÖAMTC am Montag, den 2. November 2026, die Aktion „Licht statt Strafe“ durchgeführt. Autofahrerinnen und Autofahrer mit defekter Beleuchtung erhielten dabei kostenlos ein neues Lämpchen, anstatt eine Strafe zu bekommen. Die Aktion fand unweit aller 18 ÖAMTC-Stützpunkte in Oberösterreich statt.

Kontrollen mit Austausch statt Organstrafverfügung

Bei der gemeinsamen Aktion von Polizei und ÖAMTC stand nicht die Ahndung von Verstößen im Vordergrund, sondern die unmittelbare Behebung des Mangels. Wurde bei einem Fahrzeug eine defekte Beleuchtung festgestellt, wurde das entsprechende Lämpchen kostenlos ausgetauscht. Julia Bacher von der Polizei Linz wies darauf hin, dass funktionierende Beleuchtung alle Verkehrsteilnehmer betrifft, also nicht nur Autofahrer, sondern auch Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer. Michael Macher, Stützpunktleiter des ÖAMTC Linz, war ebenfalls an der Aktion beteiligt.

Hintergrund der Aktion sind die Unfallzahlen in Oberösterreich im Zusammenhang mit schlechter Sicht. Im vergangenen Jahr registrierte das Bundesland mehr als 1.600 Unfälle mit Personenschaden bei Dämmerung. Zudem liegt Oberösterreich bei Unfällen aufgrund extrem schlechter Sicht durch Nebel im bundesweiten Vergleich auf Platz zwei.

Höheres Risiko in den dunklen Monaten

Die Jahreszeit spielt bei der Unfallstatistik eine erkennbare Rolle. Laut dem Verkehrsclub Österreich ist die Zahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen während Dunkelheit und Dämmerung in den Monaten November und Dezember bei Pkw-Insassen um rund 70 Prozent höher als im Durchschnitt der übrigen Monate. Bei Fußgängerinnen und Fußgängern fällt der Unterschied noch deutlicher aus: In diesen beiden Monaten ist die Zahl der Schwerverletzten bei Dunkelheit und Dämmerung mehr als doppelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt der anderen Monate.

Warum der Herbst die Sicht erschwert

Grundsätzlich verschlechtern sich die Sichtbedingungen im Straßenverkehr mit Beginn der dunkleren Jahreszeit spürbar. Die Tage werden kürzer, Dämmerungsphasen fallen häufiger in die Zeiten des Berufsverkehrs, und Nebel tritt in den Morgen- und Abendstunden vermehrt auf. Für Autofahrer bedeutet das, dass Fußgänger, Radfahrer oder andere Fahrzeuge später erkennbar sind, während gleichzeitig die Reaktionszeit knapper wird. Eine funktionierende Beleuchtung an Fahrzeugen alle Art gilt in diesem Zusammenhang als eine der grundlegendsten Voraussetzungen, um selbst gesehen zu werden und selbst rechtzeitig reagieren zu können.

Bei Fahrrädern und E-Scootern kommt hinzu, dass sie im Vergleich zu Autos kleiner und oft schwerer wahrzunehmen sind. Fehlt zusätzlich eine funktionierende Beleuchtung, steigt das Risiko, von anderen Verkehrsteilnehmern zu spät bemerkt zu werden. Aktionen, die technische Mängel an der Beleuchtung unkompliziert beheben, zielen in der dunklen Jahreszeit daher nicht nur auf Autos, sondern grundsätzlich auf alle Fahrzeugarten im öffentlichen Straßenverkehr ab.