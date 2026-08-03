Lieferprobleme verzögern Radbrücke in Schnepfau auf unbestimmte Zeit

Radbrücke in Schnepfau: Fertigstellung verzögert sich

Der Bau der geplanten Fahrradbrücke in Schnepfau verzögert sich. Grund dafür sind Lieferprobleme bei Sonderbauteilen aus Aluminium, wie die Landespressestelle Vorarlberg auf Anfrage mitteilte. Einen genauen Termin für die Befahrbarkeit der Brücke gibt es derzeit nicht.

Die Brücke über die Bregenzerach wird insgesamt 44 Meter lang sein und derzeit im Werk des Lieferanten fertiggestellt. Sie soll in zwei Teilen per Sondertransport in den Bregenzerwald gebracht und dort in einem Stück eingehoben werden. Die Fundamente sowie der Unterbau des Radweges sind bereits fertiggestellt.

Weitere Arbeiten nach dem Einhub geplant

Nach dem Einhub der Brücke sollen laut Land die letzten Arbeiten erfolgen, bevor die Strecke für den Fuß- und Radverkehr freigegeben wird. Parallel dazu beginnen bereits die Planungen für eine zweite Bauetappe. Diese umfasst die Sicherung der Landesstraße gegen Steinschläge sowie den Neubau der Bühlerbrücke auf Schnepfauer Seite. Die Fertigstellung dieser zweiten Etappe ist für 2028 angedacht.

Der bisherige Streckenabschnitt zwischen Schnepfau und Au unterhalb der Kanisfluh war immer wieder aufgrund von Steinschlägen nicht befahrbar.

Kosten und Finanzierung

Die erste Bauetappe soll nach Angaben des Landes rund eine Million Euro kosten. Die Finanzierung ist durch eine Vereinbarung zwischen dem Land und den Gemeinden Schnepfau, Au, Mellau, Schoppernau, Reuthe und Bezau abgesichert. Die Gemeinden übernehmen insgesamt 30 Prozent der Kosten, wobei die Aufteilung zwischen ihnen unterschiedlich ausfällt.