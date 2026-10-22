Linienbus kollidiert mit Traktor in Hohenems – eine Person verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Traktor in Hohenems ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Bruckner- und Rudolf-von-Ems-Straße. Trotz einer Vollbremsung konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden.

Zusammenstoß an der Kreuzung in Hohenems

Nach Angaben der Polizei prallten der Linienbus und der Traktor an der genannten Kreuzung zusammen, nachdem zuvor eine Vollbremsung eingeleitet worden war. Der Traktor wurde im Frontbereich beschädigt, der Linienbus trug Schäden an der linken Seite davon.

Bei dem Unfall wurde eine Person im Linienbus verletzt, der Schweregrad der Verletzung wurde nicht näher beziffert. Die Fahrer beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Durchgeführte Alkotests bei den Beteiligten verliefen negativ.

Der Traktor war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle wurde die Straße rund zwei Stunden lang gesperrt.

Unfälle mit Beteiligung öffentlicher Verkehrsmittel

Bei Verkehrsunfällen, an denen Linienbusse beteiligt sind, zählt die Absicherung der Unfallstelle grundsätzlich zu den ersten Maßnahmen der Einsatzkräfte, da sich zum Unfallzeitpunkt häufig mehrere Fahrgäste an Bord befinden. Die Polizei nimmt in solchen Fällen üblicherweise den Unfallhergang auf, befragt die Beteiligten und ordnet bei Bedarf medizinische Versorgung für verletzte Personen an. Alkotests gehören bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden grundsätzlich zum Standardverfahren, unabhängig davon, wie der Unfall im Detail zustande gekommen ist.

An Kreuzungsbereichen, an denen unterschiedlich große und unterschiedlich schnell beschleunigende Fahrzeuge wie Busse und landwirtschaftliche Maschinen aufeinandertreffen, ergeben sich für alle Beteiligten besondere Anforderungen an Reaktionszeit und Einschätzung der Verkehrssituation. Nach einer Kollision mit Beteiligung eines Traktors ist eine Beschädigung im Frontbereich keine Seltenheit, da diese Fahrzeuge meist über eine vergleichsweise schwere und tief angesetzte Fronthaube verfügen. Bei Linienbussen wiederum führt ein seitlicher Anstoß häufig zu Schäden an der Karosserie, ohne dass zwangsläufig die Fahrgastzelle in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die vorübergehende Sperrung einer Straße nach einem Unfall mit Fahrzeugbergung ist ein in der Praxis übliches Vorgehen, um sowohl die Sicherheit der Einsatzkräfte als auch einen geordneten Ablauf der Abschleppmaßnahmen zu gewährleisten. Je nach Lage der beteiligten Fahrzeuge und Umfang der Schäden kann sich eine solche Sperrung über mehrere Stunden erstrecken, bevor der Verkehr wieder regulär fließen kann.