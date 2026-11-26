Nach der Stromstörung im Umspannwerk Kleinmünchen in Linz hat die Linz AG ein Fünf-Punkte-Programm zur Erhöhung der Sicherheit angekündigt. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren kurzzeitig rund 20.000 Haushalte ohne Strom. Der Ausfall wurde rasch behoben. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf schwere Sachbeschädigung.

Maßnahmenpaket nach der Störung in Kleinmünchen

Die Linz AG teilte am Donnerstag mit, dass die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen an ihren Anlagen erweitert werden. Konkret sollen alle Sicherheitsvorkehrungen bei Umspannwerken mit Freibereichen nochmals überprüft werden. Beim Umspannwerk Kleinmünchen selbst ist vorgesehen, den Zaun auszubauen. Zudem soll die bestehende Videoüberwachung intensiviert werden.

Als weiterer Baustein sind zusätzliche nächtliche Kontrollen geplant. Diese sollen durch eigenes Personal der Linz AG oder durch externe Firmen erfolgen, jeweils in Abstimmung mit der Polizei. Ob darüber hinaus Lichtsysteme installiert werden, wird derzeit noch geprüft. Auch eine mögliche Verstärkung bestehender Zäune an anderen Standorten ist noch nicht abschließend entschieden.

Bereits seit drei Jahren setzt die Linz AG regelmäßig Drohnen zur Kontrolle ihrer Anlagen ein. Dieses Verfahren bleibt neben den nun angekündigten zusätzlichen Maßnahmen bestehender Bestandteil der Überwachung.

Schutz kritischer Energieinfrastruktur

Umspannwerke zählen zu den zentralen Knotenpunkten der Stromversorgung. Dort wird die Spannung von Hochspannungsleitungen auf ein Niveau transformiert, das für die Verteilung in Wohngebiete und Betriebe geeignet ist. Fällt ein solcher Knotenpunkt aus, kann das unmittelbar eine größere Zahl an Haushalten in der jeweiligen Region betreffen, da die Verteilung über diesen einen Punkt gebündelt läuft.

Aus diesem Grund gelten Umspannwerke allgemein als sensible Teile der kritischen Infrastruktur. Betreiber von Energienetzen sind grundsätzlich gehalten, ihre Anlagen gegen unbefugten Zutritt, Witterungseinflüsse und technische Defekte abzusichern. Dazu zählen üblicherweise bauliche Maßnahmen wie Umzäunungen, elektronische Überwachungssysteme sowie regelmäßige Kontrollgänge. Bei Freiluftanlagen, bei denen Teile der Schaltanlagen im Freien liegen, ist der physische Zugangsschutz von besonderer Bedeutung, da diese Bereiche naturgemäß schwerer vollständig abzuschotten sind als geschlossene Gebäude.

Kommt es dennoch zu Störungen, sind Energieversorger in der Regel bestrebt, die Ursache rasch einzugrenzen und die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. Parallel dazu werden Vorfälle, bei denen eine mutwillige Einwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, üblicherweise den Sicherheitsbehörden gemeldet. Die Ermittlungen sollen klären, ob und in welcher Form eine strafbare Handlung vorliegt. Eine Verdachtslage stellt dabei keine Feststellung einer Schuld dar, sondern bildet lediglich den Ausgangspunkt für die polizeiliche Aufklärung.

Der Einsatz von Drohnen zur Anlagenkontrolle hat sich bei vergleichbaren Infrastrukturbetreibern in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert. Er ermöglicht es, großflächige oder schwer zugängliche Bereiche effizient zu überwachen, ohne dass dafür durchgehend Personal vor Ort sein muss. In Kombination mit stationärer Videoüberwachung und physischen Zugangsbarrieren wie Zäunen ergibt sich so ein mehrstufiges Sicherheitskonzept, wie es bei kritischer Energieinfrastruktur allgemein üblich ist.