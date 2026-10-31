Linzer Feuerhalle: Wie sich die Feuerbestattung in Oberösterreich gegen kirchliche Widerstände durchsetzte

In Linz-Urfahr erinnert eine Dauerausstellung an die Geschichte der Feuerbestattung in Oberösterreich, die lange Zeit umstritten war. Die dortige Feuerhalle wurde bereits 1929 in Betrieb genommen, anfangs entschieden sich jedoch nur wenige Menschen für diese Bestattungsform. Heute beherbergt der angrenzende Urnenhain rund 9000 Gräber.

Widerstände gegen eine neue Bestattungsform

Die Feuerbestattung stieß in Oberösterreich zunächst auf erhebliche Vorbehalte. Obwohl die Einäscherung deutlich günstiger war als eine Erdbestattung, griffen in den ersten Jahren nach Eröffnung der Feuerhalle nur wenige Menschen auf dieses Angebot zurück. Ein wesentlicher Grund dafür lag auch in der Haltung der katholischen Kirche: Sie erlaubte die Einäscherung erst ab 1963. Bis dahin blieb die Feuerbestattung gesellschaftlich und religiös umstritten.

Verantwortlich für die Gestaltung der Feuerhalle war der Architekt Julius Schulte. Er galt als weltoffen und liberal und setzte sich aktiv für die Idee des Urnenhains ein. Schulte wird als Anhänger der sogenannten Flamme beschrieben, also als Befürworter der Feuerbestattung. Sein architektorisches Werk beschränkte sich dabei nicht allein auf das Gebäude der Feuerhalle. Er plante die gesamte Anlage, einschließlich der Wegführung auf dem Friedhofsgelände. Diese ganzheitliche Planung wird von Michael Voglhofer, dem stellvertretenden Leiter der LINZ AG Friedhöfe, bis heute als modern und pietätvoll durchdacht beschrieben.

Der Urnenhain als gewachsene Anlage

Der Urnenhain in Linz-Urfahr hat sich seit seiner Entstehung zu einer Anlage mit rund 9000 Gräbern entwickelt. Auf dem Gelände finden sich unterschiedliche Grabformen, darunter Stählen, Nischen und sogenannte Pagodengräber. Diese Vielfalt erlaubt es den Angehörigen, eine für sie passende Form der letzten Ruhestätte zu wählen. Innerhalb der geltenden Friedhofsordnung kann jede Grabstätte individuell gestaltet werden. Zur Geschichte der Feuerbestattung existiert zudem eine Dauerausstellung, die die Entwicklung dieser Bestattungsform dokumentiert.

Regelungen und Vielfalt auf Friedhöfen

Grundsätzlich verfügt jeder Friedhof über eine eigene Friedhofsordnung, die festlegt, welche Gestaltungsmöglichkeiten für Grabstätten bestehen. Solche Ordnungen regeln üblicherweise Aspekte wie zulässige Grabformen, Materialien oder die Pflege der Anlagen. Innerhalb dieses Rahmens haben Angehörige in der Regel einen gewissen Spielraum, um eine Grabstätte nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Die Entwicklung der Feuerbestattung in Europa ist historisch eng mit gesellschaftlichen und religiösen Debatten verbunden. Während die Erdbestattung über Jahrhunderte die vorherrschende Form blieb, entstanden ab dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert vielerorts erste Krematorien, die oft mit fortschrittlichen, bürgerlich-liberalen Strömungen in Verbindung gebracht wurden. Kirchliche Institutionen standen der Einäscherung lange skeptisch gegenüber, da sie traditionell mit der Vorstellung der leiblichen Auferstehung im Konflikt gesehen wurde. Erst im Lauf des 20. Jahrhunderts vollzog sich hier ein allmählicher Wandel, der schließlich auch zu einer offiziellen kirchlichen Anerkennung führte.

Mit der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz der Feuerbestattung veränderte sich auch die Gestaltung von Friedhöfen. Urnenhaine und vergleichbare Anlagen boten neue architektonische Möglichkeiten, da sie im Vergleich zu klassischen Erdgräbern oft kompakter gestaltet werden konnten. Dadurch ließen sich Wege, Grünflächen und Grabfelder in vielen Fällen harmonischer in ein Gesamtkonzept einbinden. Diese Entwicklung spiegelt sich bis heute in zahlreichen Friedhofsanlagen wider, die neben praktischen Aspekten auch Wert auf eine ruhige, würdevolle Gestaltung legen.