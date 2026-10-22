Lkw-Fahrer erlitt Schwächeanfall im Lendorf-Tunnel – Kamerasystem ermöglichte schnelle Rettung

Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht auf der A2 Süd Autobahn in der Unterflurtrasse Lendorf in Kärnten einen Schwächeanfall erlitten. Aufmerksam gewordene Mitarbeiter der Verkehrsmanagementzentrale Klagenfurt alarmierten Rettung und Polizei, der Mann wurde noch im Tunnel versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Auffälligkeit auf dem Monitor in der Tunnelwarte

Kurz nach Mitternacht bemerkte Operator Alexander Morre in der Verkehrsmanagementzentrale Klagenfurt einen stehenden Lkw im Tunnel. Die Videokameras in der Unterflurtrasse Lendorf hatten zuvor erkannt, dass das Fahrzeug langsamer wurde und schließlich zum Stillstand kam. Das Videobild wurde daraufhin automatisch auf den großen Alarmschirm in der Tunnelwarte aufgeschaltet.

Beim Blick auf den Monitor erkannte Morre, dass es sich um den Lkw seines Nachbarn handelte. Der Fahrer fährt nach Angaben Morres jede Nacht durch den Tunnel. Morre kontaktierte ihn daraufhin telefonisch.

Telefonkontakt bis zum Eintreffen der Rettungskräfte

Während des Telefongesprächs bemerkte Morre, dass der Mann offenbar einen Schwächeanfall erlitten hatte. Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Sticker alarmierte er daraufhin Rettung und Polizei. Morre blieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte telefonisch mit dem Fahrer in Kontakt.

Der Mann wurde vor Ort von der Rettung versorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw wurde abgeschleppt.

Überwachungstechnik in Autobahntunneln

Grundsätzlich werden Tunnelstrecken auf Autobahnen durchgehend mit Kamerasystemen überwacht, die in Verkehrsmanagementzentralen zusammenlaufen. Solche Systeme sind in der Regel so ausgelegt, dass sie Abweichungen vom normalen Verkehrsfluss automatisch erkennen, etwa wenn ein Fahrzeug ungewöhnlich stark abbremst oder zum Stehen kommt. In diesen Fällen schaltet sich das betreffende Kamerabild häufig automatisch auf einen gesonderten Alarmschirm auf, damit das diensthabende Personal sofort reagieren kann.

Die Mitarbeiter in solchen Leitstellen prüfen die Situation anschließend über die Monitore und entscheiden über weitere Schritte. Dazu kann die Kontaktaufnahme mit Verkehrsteilnehmern ebenso gehören wie die Alarmierung von Rettungsdiensten, Feuerwehr oder Polizei. Bei liegen gebliebenen oder stehenden Fahrzeugen in Tunneln besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko, etwa durch nachfolgenden Verkehr, weshalb eine rasche Einschätzung der Lage besonders wichtig ist.

Medizinische Notfälle am Steuer gelten im Straßenverkehr allgemein als eine der schwerer vorhersehbaren Gefahrenquellen. Betroffene Fahrzeuge können je nach Verlauf des Vorfalls langsamer werden, die Spur verlassen oder zum Stillstand kommen. Eine funktionierende Verkehrsüberwachung kann in solchen Situationen dazu beitragen, dass Hilfe vergleichsweise rasch eingeleitet wird, auch wenn der Betroffene selbst nicht mehr in der Lage ist, einen Notruf abzusetzen.