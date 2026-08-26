Lkw-Fahrer folgt Navi auf Forststraße – Anhänger bleibt an Brücke hängen, 200 Liter Diesel ausgelaufen

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien ist am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf einer Forststraße in Brandenberg im Bezirk Kufstein steckengeblieben. Sein Navigationsgerät hatte ihn auf die als „Gang“ bekannte Forststraße geleitet, obwohl sein eigentliches Ziel eine Abladestelle in Achenkirch im Bezirk Schwaz war. An einer Brücke blieb der Anhänger des Lkw am Geländer hängen, dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt. Rund 200 Liter Diesel liefen aus.

Fahrt ging nach Abkoppeln des Anhängers weiter

Nachdem der Anhänger an der Brücke feststeckte, koppelte der Lenker ihn ab und setzte seine Fahrt zunächst fort. Über den Vorfall informierte er im Anschluss seine Speditionsfirma. Diese wandte sich daraufhin an die Gemeinde Brandenberg, um die Behörde über die Beschädigung und den ausgelaufenen Diesel in Kenntnis zu setzen.

Die anschließende Bergung des Anhängers gestaltete sich schwierig. Während der Arbeiten brach die Nacht herein, weshalb sie nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Die Bergungsarbeiten mussten am Mittwoch fortgesetzt werden. Die betroffene Forststraße ist mittlerweile für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Navigationsgeräte und die Tücken schmaler Forstwege

Fehlleitungen durch Navigationssysteme sind bei Lkw-Fahrten durch ländliche und alpine Regionen kein seltenes Problem. Handelsübliche Navigationsgeräte und Smartphone-Apps sind in der Regel für den Pkw-Verkehr ausgelegt und berücksichtigen weder Fahrzeuggewicht noch Fahrzeuglänge oder die tatsächliche Breite von Brücken und Wegen. Forststraßen werden dabei mitunter als reguläre Verbindungsstraßen angezeigt, obwohl sie für den Schwerverkehr nicht ausgelegt sind und häufig nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke freigegeben sind.

Speziell für Lkw konzipierte Navigationssysteme berücksichtigen üblicherweise Achslasten, Höhenbeschränkungen und die Tragfähigkeit von Brücken. Kommen solche Systeme nicht zum Einsatz oder werden Warnhinweise übersehen, kann es zu Situationen kommen, in denen ein Fahrzeug auf zu schmalen oder ungeeigneten Strecken landet. Gerade in bergigem Gelände mit engen Kurven, schmalen Brücken und wenig befestigten Fahrbahnen steigt dann das Risiko, dass Fahrzeuge oder Anhänger an Geländern, Mauern oder Engstellen hängen bleiben.

Folgen auslaufender Betriebsstoffe

Läuft bei einem Unfall Diesel oder anderes Betriebsmittel aus, stellt sich grundsätzlich die Frage nach möglichen Auswirkungen auf Boden und Gewässer. In sensiblen Naturräumen, wie sie alpine Forstgebiete oft darstellen, kann austretender Kraftstoff je nach Menge und Untergrund in den Boden eindringen oder bei entsprechender Nähe in Bäche und andere Gewässer gelangen. Aus diesem Grund werden solche Vorfälle üblicherweise den zuständigen Gemeinden oder weiteren Behörden gemeldet, damit erforderliche Maßnahmen zur Beurteilung und gegebenenfalls Eindämmung möglicher Umweltfolgen eingeleitet werden können.