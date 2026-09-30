Lkw kippte trotz niedriger Geschwindigkeit im Kreisverkehr um – Treibstoff floss in Kanalisation

Beim Kreisverkehr Swarovskistraße in Wattens ist am Dienstag ein mit Bauschutt beladener Lkw umgekippt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr, der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall trat Treibstoff aus, der in die Kanalisation gelangte. Die Unfallstelle im Bezirk Innsbruck-Land war bis zum Nachmittag gesperrt.

Lkw kippt bei niedrigem Tempo um

Nach ersten Erhebungen war der Lkw mit knapp 28 km/h in den Kreisverkehr eingefahren, als er umkippte. Die Ladung bestand aus Bauschutt. Warum das Fahrzeug trotz der geringen Geschwindigkeit umstürzte, ist bislang nicht geklärt.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen. Er konnte das umgekippte Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen.

Austretender Treibstoff und Reinigungsarbeiten

Durch den Unfall verlor der Lkw Treibstoff, der in die Kanalisation abfloss. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und band den ausgetretenen Treibstoff. Vom Klärwerk Wattens/Fritzens wurde daraufhin eine Überprüfung des Abwassers eingeleitet. Ein Ergebnis dieser Untersuchung lag am Dienstagabend noch nicht vor.

Wegen der Aufräum- und Reinigungsarbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Der Verkehr wurde im betroffenen Bereich lokal ab- und umgeleitet. Die Bahnhofstraße musste zunächst für den Schwerverkehr gesperrt werden, im weiteren Verlauf wurde sie vollständig für sämtlichen Verkehr gesperrt. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Unfallstelle gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Polizei übermittelt im Zusammenhang mit dem Unfall einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck.

Umgang mit auslaufenden Betriebsstoffen bei Lkw-Unfällen

Bei Verkehrsunfällen mit Lastkraftwagen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Betriebsstoffe wie Treibstoff oder Öl austreten. Gelangen solche Stoffe in die Kanalisation, kann dies Auswirkungen auf angeschlossene Klärwerke haben, da diese Anlagen in erster Linie auf die Reinigung von Abwasser und nicht auf die Bindung von Mineralölprodukten ausgelegt sind. Aus diesem Grund wird in solchen Fällen üblicherweise sowohl die unmittelbare Umgebung der Unfallstelle gesichert als auch das betroffene Klärwerk informiert, damit der weitere Abwasserfluss beobachtet und bei Bedarf kontrolliert werden kann.

Die Bindung ausgetretener Flüssigkeiten gehört zu den klassischen Aufgaben der Feuerwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung. Dabei kommen in der Regel Bindemittel zum Einsatz, die den Treibstoff aufnehmen und ein weiteres Ausbreiten verhindern sollen, bevor die betroffenen Flächen gereinigt werden. Erst nach Abschluss solcher Reinigungsarbeiten wird eine Straße oder ein Kreisverkehr üblicherweise wieder für den Verkehr freigegeben, um eine Gefährdung durch Rückstände auszuschließen.

Verkehrsunfälle mit umgekippten Lastkraftwagen ziehen zudem häufig kurzfristige Sperren oder Umleitungen nach sich, insbesondere wenn die Unfallstelle im Bereich wichtiger Verkehrsknotenpunkte wie eines Kreisverkehrs liegt. Je nach Ausmaß der Bergungs- und Reinigungsarbeiten können davon sowohl der Schwerverkehr als auch der allgemeine Verkehr betroffen sein. Die konkrete Unfallursache wird in solchen Fällen im Nachhinein von den zuständigen Behörden geprüft, wobei unter anderem Fahrverhalten, Ladung und technischer Zustand des Fahrzeugs eine Rolle spielen können.