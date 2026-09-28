Löwe Kiano im Zoo Salzburg erstmals für Besucher zu sehen

Im Zoo Salzburg ist seit Montag, dem 28. September 2026, erstmals der Löwe Kiano für Besucherinnen und Besucher zu sehen. Der vier Jahre alte Kater stammt aus einem Zoo in Tschechien und wurde Anfang September gemeinsam mit der Löwin Dara nach Salzburg gebracht. Die beiden Raubkatzen sollen die Nachfolge der Löwin Nala antreten, die im August 2026 im Zoo Salzburg gestorben war.

Erster öffentlicher Auftritt für Kiano

Bereits in den vergangenen Wochen ging Kiano morgens vor den offiziellen Öffnungszeiten kurz ins Freigehege. Ab Montag bleibt er nun zumindest bis mittags draußen und kann damit erstmals regulär von Besucherinnen und Besuchern beobachtet werden. Dara, die im November zwei Jahre alt wird, ist derzeit noch nicht öffentlich zu sehen. Sie stammt aus einem englischen Zoo.

Beide Tiere befinden sich laut Zoo Salzburg in einer Eingewöhnungsphase. Einige Bereiche des Löwenhauses bleiben deshalb weiterhin abgesperrt. Besucherinnen und Besucher sollen zudem nicht direkt an die Scheibe herantreten, sondern Abstand zu den Tieren halten.

Eingewöhnung neuer Tiere in zoologischen Einrichtungen

Grundsätzlich benötigen Zootiere nach einem Ortswechsel Zeit, um sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Dazu gehören neue Gerüche, ein verändertes Gehege sowie ungewohnte Geräusche und Besucherströme. In solchen Phasen wird der Zugang der Tiere zu Außenbereichen häufig schrittweise erweitert, damit sie sich in ihrem eigenen Tempo an die neue Situation anpassen können.

Auch abgesperrte Bereiche und größere Distanz zu Besucherinnen und Besuchern sind bei neu eingezogenen Tieren ein gängiges Vorgehen. Damit soll vermieden werden, dass zusätzlicher Stress entsteht, der die Eingewöhnung erschweren könnte. Bei Raubkatzen wie Löwen kommt hinzu, dass sich Tiere aus unterschiedlichen Zoos zunächst aneinander gewöhnen müssen, bevor sie dauerhaft gemeinsam gehalten werden.

Der Austausch von Tieren zwischen Zoos in verschiedenen europäischen Ländern ist bei Arterhaltungsprogrammen üblich. Er dient dazu, genetische Vielfalt innerhalb der Zoopopulationen zu sichern und eine zu enge Verwandtschaft zwischen einzelnen Tieren zu vermeiden.