Lungau: Anhaltende Trockenheit lässt Quellen versiegen – Bergbauern kämpfen mit Wassermangel

Im Lungau hält die Trockenheit auch im November an und sorgt weiter für Wasserknappheit bei den Bergbauern. Während die Waldbrandverordnungen für fünf der sechs Salzburger Bezirke diese Woche aufgehoben wurden, bleibt die Waldbrandwarnung im Lungau bestehen. Besonders betroffen von der anhaltenden Trockenheit ist die Gemeinde Ramingstein, wo Landwirte bereits seit den Sommermonaten mit Wassermangel zu kämpfen haben.

Versiegte Quelle auf dem Lasaberg

Auf dem Lasaberg oberhalb von Tamsweg wurde das Wasser in den vergangenen Monaten zunehmend knapp. Bergbauer Johannes Wieland bewirtschaftet dort einen Hof, dessen Wasserversorgung seit Langem über eine Quelle oberhalb des Gehöfts gesichert war. Die Quelle war vor rund 50 Jahren gefasst worden, versiegte zu Jahresbeginn jedoch vollständig.

Im Frühjahr half ein Nachbar aus, zudem wurde provisorisch eine Pumpleitung verlegt. Anfangs reichte es, nur alle paar Monate zu pumpen. Mittlerweile sei das deutlich häufiger notwendig, so Wieland: Teilweise müsse nun zweimal pro Woche Wasser gepumpt werden.

Um die Versorgung langfristig zu sichern, wurden vier Quellen rund um die Landwirtschaft neu gefasst. Sie werden in einem gemeinsamen Sammelschacht zusammengeführt, von dem aus das Wasser über rund 70 Höhenmeter in einen Hochbehälter gepumpt wird. Doch auch diese neuen Fassungen zeigen bereits wieder Anzeichen des Versiegens, wie der Landwirt berichtet.

Wassercontainer als Soforthilfe in Ramingstein

Auch in der Gemeinde Ramingstein macht die Trockenheit den Bergbauern seit Monaten zu schaffen. Um die akute Not zu lindern, hat die Gemeinde zusätzliche Wasserbehälter angeschafft. Bürgermeister Leonhard Kocher (ÖVP) erklärte, man habe mehrere Wassercontainer besorgt und befülle diese. Die Landwirte können die Container bei Bedarf bei der Gemeinde abholen.

Wasserversorgung in höheren Lagen

Grundsätzlich hängt die Wasserversorgung von Bergbauernhöfen in alpinen Lagen häufig von einzelnen, lokal gefassten Quellen ab, da ein Anschluss an zentrale Wasserleitungen aufgrund der Höhenlage und der oft großen Entfernungen zu Siedlungsgebieten nicht immer möglich oder wirtschaftlich ist. Solche Quellfassungen leiten das Wasser aus natürlichen Austritten in Schächte oder Behälter, von wo es über Leitungen oder Pumpsysteme zu den Höfen gelangt. Die Ergiebigkeit dieser Quellen hängt stark von den Niederschlagsmengen und der Grundwasserneubildung in der jeweiligen Region ab.

Bleibt der Regen über längere Zeiträume aus, sinkt der Wasserspiegel in den umliegenden Böden und Gesteinsschichten, was dazu führen kann, dass einzelne Quellen schwächer werden oder vollständig versiegen. In solchen Fällen bleibt den Betroffenen oft nur, provisorische Lösungen wie Pumpleitungen von Nachbargrundstücken einzurichten oder neue Fassungen an anderen Stellen zu suchen. Da Grundwasserreserven jedoch regional begrenzt sind, können auch neu erschlossene Quellen bei anhaltender Trockenheit erneut schwächer werden.

Gemeinden in von Trockenheit betroffenen Regionen greifen bei akutem Wassermangel häufig auf kurzfristige Maßnahmen zurück, etwa die Bereitstellung von Wassercontainern oder Tankfahrzeugen, um die Grundversorgung von Landwirtschaft und Vieh sicherzustellen. Solche Soforthilfen ersetzen jedoch keine dauerhafte Lösung, sondern überbrücken in der Regel akute Engpässe, bis sich die Wasserversorgung durch Niederschläge oder bauliche Maßnahmen wieder stabilisiert.