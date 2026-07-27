MA 45 warnt vor Kippen der Alten Donau: 80 Prozent der Schadstoffe von Badegästen

MA 45 warnt vor Überlastung der Alten Donau durch Badegäste

Vor der bevorstehenden Hitzewelle hat die Wiener Gewässerverwaltung MA 45 auf die Belastung der Alten Donau durch Badegäste hingewiesen. Gerald Loew, Leiter der Abteilung für Wiener Gewässer, äußerte sich dazu in der Interviewreihe „Bei uns“ des ORF Wien.

Laut Loew stammen rund 80 Prozent der Einträge in die Alte Donau von Menschen, etwa durch Sonnencreme und Urin. Die übrigen etwa 20 Prozent gehen auf Laub, Wasservögel und andere natürliche Quellen zurück.

Schadstoffe sammeln sich über Jahre

Nach Angaben Loews sammeln sich Schadstoffe und Nährstoffe im Gewässer über einen längeren Zeitraum an. In den 1990er-Jahren war die Alte Donau bereits einmal gekippt. Es dauerte damals Jahre, bis das Gewässer wieder als Badegewässer genutzt werden konnte.

Höhere Temperaturen und sinkende Wasserstände setzen dem Gewässer laut Loew zusätzlich zu, da sie die biologische Entwicklung im Wasser verstärken. Die Alte Donau wird regelmäßig über die Neue Donau mit Frischwasser versorgt. Der Wasserstand wurde nach Angaben Loews vor zwei Wochen um 10 bis 20 Zentimeter angehoben.

Appell an Badegäste

Loew appellierte an die Besucherinnen und Besucher, die Alte Donau nicht als WC zu nutzen. Zudem sollten Badegäste Sonnencreme nicht unmittelbar vor dem Schwimmen auftragen und stattdessen die öffentlichen Duschen verwenden.