Manipulierte Halloween-Süßigkeiten mit Nadeln und Nägeln in mehreren Ländern entdeckt

Nach Halloween beschäftigen manipulierte Süßigkeiten derzeit international die Polizei. In mehreren Ländern wurden Fälle bekannt, bei denen Nägel und Nadeln in Süßwaren gefunden wurden, die offenbar für die Verteilung an Halloween bestimmt waren. Betroffen sind nach bisherigem Stand Kanada, Ungarn, Deutschland und Teile Österreichs. In Wien sind bislang keine entsprechenden Fälle bekannt geworden.

Ermittlungen in mehreren Ländern

Die Hintergründe der manipulierten Süßigkeiten sind weiterhin vollständig ungeklärt. Im Bundeskriminalamt wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich mit den Fällen befasst. Die österreichischen Behörden arbeiten dabei mit Europol zusammen, um die internationalen Zusammenhänge der Vorfälle zu untersuchen.

Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt verwies darauf, dass die nahezu zeitgleich auftretenden Manipulationen in unterschiedlichen Ländern auf eine gewisse Vernetzung der Fälle hindeuten könnten. Konkrete Täter oder ein gemeinsamer Ursprung sind damit bislang jedoch nicht benannt.

Die Polizei rät dazu, verdächtige Süßigkeiten nicht zu entsorgen, sondern aufzuheben und die Polizei zu kontaktieren. Damit sollen Beweismittel gesichert und mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Fällen besser nachvollzogen werden können.

Einschätzung einer möglichen Motivlage

Die Psychiaterin Sigrun Roßmanith sieht in den Manipulationen möglicherweise ein sadistisches Motiv. Sie verwies zugleich darauf, dass Fälle von manipulierten Lebensmitteln kein neues Phänomen sind, sondern bereits in die 1980er-Jahre zurückreichen. Eine abschließende Erklärung für die aktuellen Vorfälle liefert diese historische Einordnung jedoch nicht.

Risikoeinschätzung bei Lebensmittelmanipulationen

Grundsätzlich zählen Fälle manipulierter Lebensmittel zu den Ereignissen, die von Sicherheitsbehörden besonders ernst genommen werden, auch wenn die Zahl der tatsächlich bestätigten Vorfälle im Verhältnis zu kursierenden Gerüchten häufig gering ausfällt. Ermittlungsgruppen prüfen in solchen Fällen üblicherweise, ob es sich um Einzeltaten, um Trittbrettfahrer oder um tatsächlich zusammenhängende Vorgänge handelt. Da Gegenstände wie Nadeln oder Nägel optisch kaum von unversehrten Süßigkeiten zu unterscheiden sind, kommt der Mithilfe der Bevölkerung bei der Meldung verdächtiger Funde eine wichtige Rolle zu.

International kooperieren Polizeibehörden bei grenzüberschreitenden Verdachtsfällen regelmäßig über Organisationen wie Europol, um Informationen zu vergleichbaren Vorfällen in unterschiedlichen Ländern zusammenzuführen. Eine solche Zusammenarbeit ermöglicht es, Muster zu erkennen, etwa hinsichtlich des zeitlichen Auftretens, der betroffenen Produkte oder der Art der verwendeten Gegenstände. Ob sich daraus im aktuellen Fall tatsächlich eine gemeinsame Ursache ableiten lässt, ist derzeit nicht festgestellt.

Psychiatrische Einschätzungen zu möglichen Motiven hinter solchen Taten beruhen in der Regel auf allgemeinen Mustern vergleichbarer Fälle aus der Vergangenheit. Sie dienen vor allem dazu, Ermittlungsansätze einzugrenzen, ersetzen jedoch keine forensische Klärung des Einzelfalls. Historisch belegte Fälle manipulierter Lebensmittel reichen, wie von Fachleuten beschrieben, bis in die 1980er-Jahre zurück und haben seither immer wieder zu erhöhter Wachsamkeit rund um Feiertage wie Halloween geführt, bei denen Süßigkeiten in größerem Umfang verteilt werden.