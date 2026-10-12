Mann aus Moldawien prellte 15 Hotels in Österreich und wird auch in Deutschland gesucht

Ein 32-jähriger Mann aus Moldawien ist Ende September in Bad Goisern im Bezirk Gmunden von der Polizei festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, in Österreich in insgesamt 15 Hotels übernachtet und dort Speisen sowie Getränke konsumiert zu haben, ohne die jeweiligen Rechnungen zu bezahlen.

Festnahme nach wochenlanger Reise durch Unterkünfte

Seit Ende August war der Mann nach Polizeiangaben von Unterkunft zu Unterkunft gereist. In den 15 betroffenen Hotels blieb er die Kosten für Übernachtungen sowie für konsumierte Speisen und Getränke schuldig. Zur Festnahme kam es, nachdem ein Hotelier den Mann angezeigt hatte. Die Polizei nahm den 32-Jährigen daraufhin in Bad Goisern fest.

Dem Verdächtigen wird zudem vorgeworfen, während seiner Reise durch Österreich Gelegenheitsdiebstähle begangen zu haben. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei außerdem fest, dass der Mann auch in Deutschland gesucht wird. Dort soll er in mindestens sechs ähnlich gelagerten Fällen in Erscheinung getreten sein. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern derzeit an.

Zechprellerei als wiederkehrendes Delikt im Gastgewerbe

Fälle, in denen Gäste Hotel- oder Gastronomieleistungen in Anspruch nehmen und anschließend ohne Bezahlung verschwinden, werden im deutschsprachigen Raum unter dem Begriff Zechprellerei zusammengefasst. Strafrechtlich handelt es sich dabei grundsätzlich um eine Form des Betrugs, da die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit gegenüber dem Betrieb vorgetäuscht wird. Betroffene Beherbergungsbetriebe erstatten in solchen Fällen üblicherweise Anzeige bei der Polizei, sobald die offene Forderung auf anderem Weg nicht einbringlich erscheint.

Bei wiederholten Vorfällen über mehrere Betriebe und Regionen hinweg ist für die Ermittlungsbehörden regelmäßig die Vernetzung einzelner Anzeigen von Bedeutung. Einzelne Hotels melden ihren jeweiligen Fall oft unabhängig voneinander, sodass sich erst im Abgleich verschiedener Polizeidienststellen ein Gesamtbild über das Ausmaß und die Vorgehensweise einer Person ergeben kann. Bestehen zusätzlich Verdachtsmomente zu Diebstählen, prüfen die Behörden üblicherweise, ob einzelne Taten in einem inneren Zusammenhang stehen oder gesondert zu behandeln sind.

Grenzüberschreitende Fälle wie der vorliegende erfordern zudem häufig eine Abstimmung zwischen Polizeibehörden unterschiedlicher Staaten. Bestehen in mehreren Ländern parallele Fahndungen oder Anzeigen gegen dieselbe Person, gleichen die zuständigen Stellen ihre Datenbestände ab, um zu klären, ob und in welchem Land ein Verfahren geführt wird. Welche Behörde letztlich zuständig ist, hängt unter anderem davon ab, in welchem Staat die einzelnen Taten begangen wurden und in welchem Umfang bereits Anzeigen vorliegen.