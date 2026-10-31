Mann bei Brunnenarbeiten in 15 Meter tiefem Schacht in Not geraten

Bei Arbeiten an einem Brunnen ist am Samstagvormittag in Kopfing im Bezirk Schärding ein Mann in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Er hatte den Brunnen auf eine Tiefe von rund 15 Metern vertieft, als er dort in Not geriet. Ein Helfer bemerkte die Situation und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.

Rettung aus 15 Metern Tiefe in Kopfing

Um 10.18 Uhr wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ried im Innkreis alarmiert. Zusätzlich rückten der Höhenrettungsstützpunkt St. Aegidi sowie örtliche Einsatzkräfte zur Personenrettung aus. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits stark geschwächt und konnte den Brunnenschacht nicht mehr selbstständig verlassen.

Die beiden Höhenrettungsgruppen arbeiteten bei dem Einsatz eng zusammen, um den Mann aus der rund 15 Meter tiefen Schachtöffnung zu bergen. Die Rettung gelang, der Mann konnte aus seiner Lage befreit werden. Anschließend wurde er dem Roten Kreuz übergeben, das ihn erstversorgte. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Höhenrettung bei schwer zugänglichen Einsatzorten

Grundsätzlich kommen Höhenrettungsgruppen der Feuerwehr bei Einsätzen zum Tragen, die sich nicht mit herkömmlicher Ausrüstung bewältigen lassen. Dazu zählen neben Rettungen aus großer Höhe auch Einsätze in tiefen oder engen Schächten, wie sie etwa bei Brunnen, Kanälen oder Gruben vorkommen. Die eingesetzten Kräfte verfügen über spezielle Seiltechnik, mit der Personen auch aus schwer zugänglichen Bereichen kontrolliert geborgen werden können.

Bei Rettungen aus engen Schächten stellt insbesondere die Kombination aus begrenztem Raum und großer Tiefe eine besondere Herausforderung dar. Üblicherweise werden solche Einsätze von mehreren Teams gemeinsam abgewickelt, da sowohl die technische Absicherung des Schachts als auch die medizinische Versorgung der betroffenen Person parallel sichergestellt werden müssen. In vielen Regionen bestehen daher eigene Höhenrettungsstützpunkte, die bei Bedarf zusätzlich zu den örtlichen Feuerwehren alarmiert werden, um die notwendige Spezialausrüstung und geschultes Personal rasch verfügbar zu machen.

Nach der technischen Rettung übernehmen in der Regel Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die medizinische Erstversorgung der betroffenen Person, bevor eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus erfolgt.