Mann flüchtete nach Alkoholtest ohne Führerschein in den Wald – Polizei sucht weiter

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land ist am 20. Oktober 2026 in Maria Neustift einer Alkoholkontrolle entkommen, indem er zu Fuß in den angrenzenden Wald flüchtete. Der Mann war mit einem Firmenfahrzeug unterwegs, als ihn eine Polizeistreife zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhielt. Seit der Flucht fehlt von ihm jede Spur, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Verdacht auf Alkoholisierung und plötzliche Flucht

Bei der Kontrolle fielen den Beamten Symptome auf, die den Verdacht auf Alkoholisierung nahelegten. Ein nicht geeichter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der 35-Jährige sollte daraufhin einem geeichten Alkotest unterzogen werden. Statt sich der Überprüfung zu stellen, verabschiedete sich der Mann mit den Worten „Ok, dann tschüss“ von den Polizisten und lief in den nahegelegenen Wald. Dort verlor sich seine Spur.

Weiterer Hintergrund der Kontrolle ist, dass der Mann seit mehreren Jahren keinen Führerschein besitzt. Die Schlüssel des Firmenfahrzeugs wurden noch am selben Tag der Chefin der Firma übergeben. Der 35-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft sowohl wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung als auch wegen Verweigerung des Alkotests angezeigt.

Rechtliche Folgen bei verweigertem Alkotest

Grundsätzlich gilt die Verweigerung eines Alkotests in Österreich rechtlich als eigenständiges Delikt und wird ähnlich streng geahndet wie eine tatsächlich festgestellte Alkoholisierung am Steuer. Wer sich der Untersuchung entzieht, kann sich dadurch nicht besserstellen, da die Verweigerung selbst bereits einen Tatbestand darstellt, der von der Bezirkshauptmannschaft als zuständiger Verwaltungsbehörde verfolgt wird. Üblicherweise drohen in solchen Fällen empfindliche Geldstrafen sowie der Entzug einer bestehenden Lenkberechtigung.

Auch das Fahren ohne gültigen Führerschein wird als eigenständiges Vergehen behandelt. Bei vergleichbaren Vorgängen prüft die Bezirkshauptmannschaft in der Regel, ob und seit wann eine Lenkberechtigung entzogen oder nie erteilt wurde, und legt auf dieser Grundlage das weitere Strafausmaß fest. Beide Anzeigepunkte, Fahren ohne Berechtigung und Verweigerung des Alkotests, werden dabei unabhängig voneinander bewertet.

Die Flucht vor einer laufenden Amtshandlung ändert an der grundsätzlichen Anzeigepflicht nichts. Polizeiliche Kontrollen werden auch dann dokumentiert und zur Anzeige gebracht, wenn sich eine kontrollierte Person der weiteren Überprüfung entzieht. Maßgeblich für die Einleitung eines Verfahrens sind die bei der Kontrolle bereits festgestellten Tatsachen, etwa der positive Vortest und der fehlende Führerschein.