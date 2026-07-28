Mann übernachtet unbemerkt in abgestellter Austrian-Airlines-Maschine in Kosice

Unbefugter verschafft sich Zugang zu Flugzeug der Austrian Airlines in Kosice

Am Flughafen von Kosice in der Slowakei ist es zu einem Sicherheitsvorfall mit einem Flugzeug der Austrian Airlines gekommen. Ein unbekannter Mann drang in die Maschine ein, die über Nacht dort abgestellt war, und übernachtete darin.

Das Flugzeug sollte am folgenden Morgen zum Flughafen Wien-Schwechat starten. Als die Crew eintraf, entdeckte sie den schlafenden Mann an Bord.

Verspätung durch den Vorfall

Die Maschine hob schließlich mit rund zwei Stunden Verspätung Richtung Wien-Schwechat ab.

Austrian Airlines bestätigt Vorfall

Austrian Airlines bestätigte, dass eine unbefugte Person Zugang zu einem ihrer Flugzeuge erlangt hatte. Die Fluglinie steht nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit dem Flughafen Kosice sowie den lokalen Behörden. Der Vorfall wird derzeit untersucht und ist Gegenstand laufender Ermittlungen.