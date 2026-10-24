Margareten setzt auf humorvolle Schilder gegen Müllproblem im Bezirk

Der Wiener Bezirk Margareten startet eine neue Kampagne für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum. Hintergrund sind gehäufte Beschwerden über Müll, wie Bezirksvorsteher Michael Luxenberger von den Grünen mitteilt. Im Leopold Rister Park in der Nähe des Matzleinsdorfer Platzes wurden zuletzt Sperrmüll wie Waschmaschinen oder Matratzen vor Hausmauern abgelagert, auf Spielplätzen fanden sich achtlos entsorgte Zigarettenpackerl und Windeln.

Schilder mit humorvollen Sprüchen gegen Verschmutzung

In den kommenden Wochen sollen rund 100 Schilder im Bezirk aufgestellt werden. Sie tragen humorvoll formulierte Sprüche wie „Sauber macht lustig“ oder „Tschick happens, Kübel hilft“ und sollen auf die Verschmutzung im Bezirk aufmerksam machen. Laut Luxenberger haben sich die Beschwerden über Müll zuletzt gehäuft, der Frust bei Anrainerinnen und Anrainern sei hoch.

Ähnliche Kampagnen mit Hinweisschildern gab es bereits in den Wiener Bezirken Ottakring und Floridsdorf. Zusätzlich zur Beschilderung sollen im Rahmen der wienweiten Frühjahrsputzaktion „Wien räumt auf“ Schulklassen, Vereine und Anrainerinnen und Anrainer in Margareten zum Mitmachen eingeladen werden. Luxenberger zufolge soll die Aktion neben der Sauberkeit auch den nachbarschaftlichen Zusammenhalt im Bezirk stärken.

Abfallentsorgung und Zuständigkeiten in Wien

Grundsätzlich ist in Wien die MA 48 für die Abfallwirtschaft sowie die Straßenreinigung zuständig und betreibt dafür unter anderem öffentliche Mistkübel, Mistplätze und eine Sperrmüllabholung. Sperrmüll wie Matratzen oder Elektrogeräte kann üblicherweise kostenlos bei Mistplätzen abgegeben oder gegen Voranmeldung von zu Hause abgeholt werden. Werden solche Gegenstände stattdessen im öffentlichen Raum zurückgelassen, verursacht das zusätzlichen Reinigungsaufwand und wird allgemein als illegale Müllablagerung gewertet.

Bei vergleichbaren Sauberkeitskampagnen in Städten setzen Kommunen häufig auf eine Kombination aus praktischen Maßnahmen und kommunikativen Mitteln. Neben verstärkter Reinigung oder zusätzlichen Abfallbehältern kommen dabei auch Hinweisschilder zum Einsatz, die durch pointierte oder humorvolle Formulierungen Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Ziel ist es in solchen Fällen in der Regel, das Bewusstsein für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen zu schärfen, ohne mit erhobenem Zeigefinger zu wirken.

Frühjahrsputzaktionen wie „Wien räumt auf“ sind in vielen Städten ein wiederkehrendes Format, bei dem Freiwillige gemeinsam öffentliche Flächen von Müll befreien. Üblicherweise werden dafür Parks, Grünflächen oder Straßenzüge ausgewählt, in denen sich Abfall besonders häuft. Solche Aktionen verfolgen neben dem unmittelbaren Reinigungseffekt häufig auch das Ziel, Anwohnerinnen und Anwohner stärker in die Gestaltung ihres direkten Wohnumfelds einzubinden und ein gemeinsames Verantwortungsgefühl für öffentliche Flächen zu fördern.