Maria Rast in Schruns wird zu Gesundheits- und Sozialzentrum umgebaut

Ehemaliges Nachsorgezentrum Maria Rast in Schruns wird zu Gesundheits- und Sozialzentrum

Das Gebäude der ehemaligen Nachsorgestation Maria Rast in Schruns soll künftig als regionales Gesundheits- und Sozialzentrum genutzt werden. Der Stand Montafon und das Land Vorarlberg haben sich grundsätzlich auf diese Umnutzung geeinigt.

Die Nachsorgestation Maria Rast war im vergangenen Jahr geschlossen worden. Seither hat der Stand Montafon ein Konzept für die weitere Nutzung des Gebäudes erarbeitet. Die zehn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Montafon haben das Vorhaben einstimmig beschlossen.

Verschiedene Angebote unter einem Dach

Geplant ist, verschiedene Gesundheits- und Sozialangebote im Gebäude zu bündeln. Unter anderem ist ein Bereich für Kurzzeitpflege vorgesehen. Welche weiteren Angebote konkret entstehen sollen, steht noch nicht im Detail fest.

Vertrag bis Herbst geplant

Stand Montafon und Land Vorarlberg wollen in den kommenden Wochen die Details eines Vertrags ausarbeiten. Dieser soll bis Herbst fertiggestellt werden. Anschließend ist vorgesehen, den Vertrag den Gemeindevertretungen aller zehn Montafoner Gemeinden zur Beschlussfassung vorzulegen.

Standesrepräsentant Daniel Sandrell vertritt den Stand Montafon in dem Vorhaben. Monika Vonier, Landtagsvizepräsidentin aus Schruns und Mitglied der ÖVP, ist ebenfalls in die Angelegenheit eingebunden. Der Vorarlberger Landtag hatte nach der Schließung der Nachsorgestation einen Beschluss zur Unterstützung der Region gefasst.