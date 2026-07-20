Mariahilfer Straße: Umbau kostet vier Betriebe den Schanigarten – andere gewinnen Plätze dazu

Umbau der Äußeren Mariahilfer Straße: Schanigärten schrumpfen, einige wachsen

Die Äußere Mariahilfer Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus wird seit 2024 in drei Etappen umgebaut und begrünt. Der erste Abschnitt zwischen Gürtel und Clementinengasse wurde im Juli fertiggestellt. Die Umgestaltung hat spürbare Auswirkungen auf die Außengastronomie entlang der Straße.

Im Zuge des Umbaus wurde die Straße zur Einbahn umgewidmet. Ein Zwei-Richtungs-Radweg entstand, der nach Abschluss aller Bauetappen 1,3 Kilometer lang sein wird. Neu sind außerdem 18 Bäume, 45 Gräser-Beete, Sitzgelegenheiten und breitere Gehsteige. Eine Autospur sowie Parkplätze wurden entfernt.

Weniger Platz für Schanigärten

Durch die veränderte Flächenaufteilung mussten bestehende Schanigärten neu bewertet werden. Zuständig dafür ist das Magistratische Bezirksamt im 12. Bezirk. Nicht alle Flächen konnten in bisheriger Größe oder Lage bewilligt werden. Für vier Gastronomiebetriebe im ersten und zweiten Bauabschnitt war nach der Umgestaltung gar keine Bewilligung eines Schanigartens mehr möglich. Anderen Betrieben stehen weniger Flächen zur Verfügung. Einen generellen Anspruch auf eine bisher bewilligte Fläche in gleicher Größe und Lage gibt es nicht.

Ein Gastronom verlor nach eigenen Angaben rund ein Drittel seiner Sitzplätze im Freien – von ehemals 60 auf 40. Die Neugestaltung des Schanigartens einschließlich Schirmen kostete ihn nach eigenen Angaben rund 12.000 bis 15.000 Euro. ÖVP-Bezirksparteichef Felix Ofner kritisiert, dass weniger Sitzplätze zu weniger Gästen und damit zu geringeren Einnahmen führen könnten. Ein entsprechender ÖVP-Antrag wurde an die Bezirksentwicklungskommission zugewiesen und soll in deren nächster Sitzung am 24. September behandelt werden.

Einzelne Betriebe profitieren

In einigen Fällen konnten die Schanigartenflächen erhalten oder sogar geringfügig vergrößert werden. Der Betreiber des Lokals „Pita Werk“ berichtete, sein Schanigarten sei etwas größer geworden. Im Café „Pijat“ stehen nun 22 statt zuvor 18 Sitzplätze im Freien zur Verfügung.

Der zweite Bauabschnitt zwischen Clementinengasse und Anschützgasse soll bis April 2027 abgeschlossen werden. Ein dritter Abschnitt bis zur Schloßallee befindet sich derzeit in Planung.