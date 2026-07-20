Maxingteich in Hietzing nach Sanierung wiedereröffnet – Sommerfest am 22. Juli

Maxingteich in Wien-Hietzing wiedereröffnet – Sommerfest am 22. Juli

Der Maxingteich im Maxingpark im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing wird nach einer Sanierung und Revitalisierung wiedereröffnet. Gefeiert wird die Rückkehr des Teiches am 22. Juli mit einem öffentlichen Sommerfest.

Der alte Teich war Ende 2025 abgetragen worden. In den vergangenen Monaten wurde er saniert und revitalisiert.

Programm und Eintritt

Das Sommerfest findet von 16 bis 19 Uhr statt. Auf dem Programm stehen Kinderschminken, Spielangebote für Kinder sowie ein kulinarisches Angebot. Der Eintritt ist frei.