Maxlaunmarkt in Niederwölz: 95.000 Besucher und friedliche Bilanz trotz einzelner Verkehrsverstöße

In Niederwölz im Bezirk Murau ist der 490. Maxlaunmarkt zu Ende gegangen. Die viertägige Veranstaltung zog rund 95.000 Besucherinnen und Besucher an. Die Polizei zieht eine positive Bilanz und spricht von einer größtenteils friedlichen Veranstaltung ohne angezeigte Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen.

Großaufgebot sorgte für Ordnung beim Jubiläumsmarkt

Für die Dauer des Maxlaunmarkts richtete die Polizei eine temporäre Expositur direkt am Veranstaltungsgelände ein. Mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz, um für Ordnung zu sorgen. Das Team aus dem Bezirk Murau wurde dabei von der Bereitschaftseinheit Steiermark sowie von der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion unterstützt. Zum Einsatz kam auch Polizei-Drohnentechnik.

Murauer Bezirkspolizeikommandant Martin Mellem erläuterte das Einsatzkonzept der Beamtinnen und Beamten mit der sogenannten „3-D-Philosophie“: Dialog, Deeskalation und Durchgreifen. Dieser Ansatz prägte demnach die polizeiliche Präsenz während der viertägigen Veranstaltung.

In der Bilanz der Polizei finden sich keine angezeigten Körperverletzungen und keine angezeigten Sachbeschädigungen. Im Verkehrsbereich wurden 148 Alkovortests durchgeführt. Drei Führerscheine und ein Kennzeichen mussten aufgrund von Verstößen abgenommen werden. Die Polizei verhängte 19 Organmandate und erstattete 28 Anzeigen im Verkehrsbereich. Zudem kam es zu drei Verkehrsunfällen.

Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen im ländlichen Raum

Großveranstaltungen wie der Maxlaunmarkt stellen für die Exekutive in ländlichen Regionen eine besondere logistische Herausforderung dar. Während im Alltag meist eine überschaubare Anzahl an Streifenbeamtinnen und -beamten für einen Bezirk zuständig ist, muss bei mehrtägigen Festen mit zehntausenden Gästen die Personalstärke deutlich aufgestockt werden. Üblicherweise greifen Bezirkskommanden dafür auf Unterstützung durch spezialisierte Einheiten zurück, etwa durch Bereitschaftseinheiten der Landespolizeidirektionen, die gezielt für solche Einsatzlagen vorgesehen sind.

Auch die Einrichtung temporärer Polizeiposten direkt am Veranstaltungsort gehört bei größeren Festen vielerorts zum Standardvorgehen. Dadurch können Anzeigen und Meldungen unmittelbar vor Ort aufgenommen werden, ohne dass Einsatzkräfte weite Wege zu stationären Dienststellen zurücklegen müssen.

Der Einsatz von Drohnentechnik hat sich bei größeren Menschenansammlungen in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert. Aus der Luft lässt sich die Besucherbewegung auf einem Veranstaltungsgelände besser einschätzen, etwaige Engstellen oder Gefahrensituationen können frühzeitiger erkannt werden. Grundsätzlich dient diese Technik vor allem der Lageeinschätzung und ergänzt die Präsenz der Beamtinnen und Beamten vor Ort.

Im Bereich des Straßenverkehrs gehören Alkoholkontrollen bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen zu den gängigen präventiven Maßnahmen. Durch Alkovortests soll das Risiko alkoholisierter Lenkerinnen und Lenker im An- und Abreiseverkehr reduziert werden. Werden dabei Grenzwerte überschritten oder andere Verstöße festgestellt, sehen die gesetzlichen Bestimmungen in Österreich je nach Schwere unter anderem Organmandate, Anzeigen oder die Abnahme von Führerschein und Kennzeichen vor. Diese Maßnahmen sollen weitere Fahrten mit dem betroffenen Fahrzeug beziehungsweise durch die betroffene Person zunächst unterbinden.