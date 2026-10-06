Mehrere Bärensichtungen im Bezirk Landeck – Wildkamera hält Tier in Nauders fest

Im Bezirk Landeck sind in den vergangenen Tagen mehrere Bärensichtungen gemeldet worden. In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Nauders hielt eine Wildkamera am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Bären fotografisch fest. Auch im Gemeindegebiet von Pfunds wurde ein Bär in einem Almgebiet gesichtet. Das Land Tirol erklärte am Dienstag, sämtliche eingehenden Meldungen und Nachweise würden laufend überprüft.

Sichtungen in Nauders und Pfunds

Die Aufnahme aus dem Almgebiet von Nauders entstand am Samstag in den frühen Morgenstunden und zeigt einen Bären. Unabhängig davon gab es im Gemeindegebiet von Pfunds eine weitere Sichtung eines Bären in einem dortigen Almgebiet. Beide Beobachtungen reihen sich in eine Reihe von Meldungen ein, die in den vergangenen Tagen aus dem Bezirk Landeck eingegangen sind.

Das Land Tirol betonte in seiner Aussendung vom Dienstag, dass bislang kein Hinweis darauf vorliege, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert. Die Behörde rief die Bevölkerung dazu auf, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz großer Beutegreifer zu melden. Dafür stehen laut Land Tirol das Sichtungsformular auf der Website des Landes sowie die zuständige Bezirkshauptmannschaft zur Verfügung. Besonders wichtig sei dabei vorhandenes Bildmaterial, da es für die fachliche Beurteilung der Hinweise eine zentrale Rolle spiele.

Vorfall in Pfunds im August

Bereits Anfang August hatte ein Bär in Pfunds ein Pony gerissen. Das Land Tirol gab bekannt, dass es sich bei diesem Tier um denselben Bären handelt, der bereits im Jahr 2025 in Tirol festgestellt worden war. Die aktuellen Sichtungen im Bezirk Landeck stehen damit im Zusammenhang mit einem Gebiet, in dem bereits zuvor ein konkret identifizierter Bär in Erscheinung getreten ist.

Umgang mit Bärenmeldungen in Tirol

Grundsätzlich werden Sichtungen großer Beutegreifer wie Bären, Wölfe oder Luchse in Tirol systematisch erfasst und von Fachstellen ausgewertet. Meldungen aus der Bevölkerung bilden dabei eine wichtige Grundlage, um Bewegungen und Aufenthaltsorte einzelner Tiere nachzuvollziehen. Da Bären häufig nachtaktiv und in dünn besiedelten Alpenregionen unterwegs sind, lassen sich direkte Beobachtungen nur selten in Echtzeit überprüfen. Wildkameras, wie sie etwa in Almgebieten zum Einsatz kommen, liefern in solchen Fällen verlässlichere Anhaltspunkte als bloße Sichtmeldungen ohne Bildnachweis.

Bei der fachlichen Beurteilung geht es unter anderem darum, einzelne Tiere anhand von Merkmalen wie Fellzeichnung oder Körperbau zu unterscheiden und wiederzuerkennen. Das ermöglicht es Behörden, Bewegungsmuster einzelner Bären über längere Zeiträume und teils über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen. Solche Identifikationen sind etwa dann relevant, wenn ein Tier bereits zuvor auffällig geworden ist, etwa im Zusammenhang mit gerissenen Nutztieren.

Almgebiete gelten dabei als typische Rückzugs- und Durchzugsräume für Bären, da sie abseits dichter Besiedlung liegen, aber dennoch Weidetiere und potenzielle Nahrungsquellen bieten. Der Umgang mit derartigen Situationen obliegt in Tirol dem Land in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften, die Meldungen entgegennehmen und an Fachstellen weiterleiten. Die Einschätzung, ob von einem einzelnen Tier eine erhöhte Gefährdung für Menschen ausgeht, erfolgt dabei stets auf Basis der jeweils vorliegenden Einzelmeldungen und Beobachtungen.