Mehrere Fahrzeuge bei Unfall auf A2 beteiligt – Sperre Richtung Graz

Unfall auf der Südautobahn: Sperre zwischen Völkermarkt West und Ost

Auf der Südautobahn (A2) ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Graz zwischen den Anschlussstellen Völkermarkt West und Ost.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Graz gesperrt. Laut ÖAMTC war die Sperre vorerst bis zum Abend anberaumt.

Infolge der Sperre bildete sich auf der Südautobahn ein Stau. Auch auf der Ausweichroute über die Packer Straße (B70) kam es zu Behinderungen.