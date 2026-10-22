Mehrere Lenker ohne Führerschein und betrunken am Steuer erwischt

Bei Verkehrskontrollen im Lungau, im Flachgau, im Tennengau und in der Stadt Salzburg hat die Polizei mehrere Lenker angezeigt, die ohne gültigen Führerschein, alkoholisiert oder mit mangelhaften Fahrzeugen unterwegs waren. Allen betroffenen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mehrere Vorfälle bei Kontrollen in vier Bezirken

Auf der Tauernautobahn in St. Michael im Lungau fiel ein 42-jähriger Rumäne durch unsichere Fahrweise auf. Er telefonierte während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. Ein Alkovortest ergab bei ihm mehr als zwei Promille, den anschließenden Alkotest verweigerte er. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Er wurde mehrfach angezeigt.

An der Autobahnabfahrt Hallein im Tennengau wurde ein 45-jähriger Lkw-Lenker aus dem Flachgau angehalten. Er wies deutlichen Alkoholgeruch auf, der Alkotest ergab 0,8 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

In der Stadt Salzburg kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Autolenker aus der Landeshauptstadt. Er war ohne Sicherheitsgurt unterwegs, sein Führerschein war ihm bereits früher entzogen worden. Zudem wies sein Fahrzeug schwere Sicherheitsmängel auf. Der Mann wurde angezeigt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

In Hof im Flachgau wurde ein 73-jähriger Flachgauer angehalten, der den Beamten bereits amtsbekannt war. Er besitzt keinen Führerschein. Die Polizisten nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab. Am nächsten Tag erschien der Mann auf der Polizeiinspektion Hof, um den Schlüssel wieder abzuholen. Trotz Warnung der Beamten setzte er sich erneut ans Steuer und fuhr davon. Er ignorierte die Anhaltezeichen der ihn verfolgenden Polizeistreife und wurde schließlich durch ein quer zum Fahrbahnrand abgestelltes Polizeiauto zum Anhalten gezwungen. Der 73-Jährige wurde erneut angezeigt.

Führerscheinentzug und seine praktischen Folgen

Grundsätzlich wird ein Führerschein von der zuständigen Behörde entzogen, wenn eine Person als nicht mehr verkehrszuverlässig eingestuft wird, etwa nach einer Alkoholfahrt oder wiederholten Verstößen. Mit dem Entzug verliert die Fahrerlaubnis unmittelbar ihre Gültigkeit, unabhängig davon, ob der physische Führerschein bereits abgegeben wurde. Wer nach einem Entzug dennoch ein Fahrzeug lenkt, begeht eine eigenständige Verwaltungsübertretung, die zusätzlich zu den ursprünglichen Vorwürfen geahndet werden kann.

Bei Kontrollen prüft die Polizei üblicherweise nicht nur die Fahrtüchtigkeit und den Führerscheinbesitz, sondern auch den technischen Zustand eines Fahrzeugs. Werden dabei erhebliche Mängel festgestellt, kann die Weiterfahrt untersagt werden, bis das Fahrzeug wieder verkehrssicher ist. Auch die Abnahme von Fahrzeugschlüsseln ist ein in der Praxis gängiges Mittel, um eine unmittelbare Weiterfahrt ohne gültige Berechtigung zu verhindern.

Alkohol am Steuer und die Rolle des Vortests

Ein Alkovortest dient der Polizei als erste Einschätzung, ob eine Person alkoholisiert ist. Bestätigt sich der Verdacht, folgt in der Regel ein amtlicher Alkotest mit einem geeichten Messgerät, dessen Ergebnis rechtlich verwertet wird. Wird dieser Test verweigert, wird dies grundsätzlich wie ein positives Testergebnis behandelt und entsprechend geahndet. Der gesetzlich zulässige Grenzwert für Lenker liegt in Österreich bei 0,5 Promille, bei berufsmäßigen Lenkern gelten teilweise strengere Vorgaben.