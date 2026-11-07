Metallteile in Halloween-Süßigkeiten: Sechs Fälle in Österreich – Polizei geht von Nachahmungen aus

In Österreich beschäftigen präparierte Halloween-Süßigkeiten derzeit die Ermittlungsbehörden. Seit Dienstag sind international dutzende Fälle bekannt geworden, bei denen Nägel oder Nadeln in Süßigkeiten gefunden wurden. Auch in Salzburg-Parsch wurde ein solcher Fall gemeldet. Österreichweit wurden sechs Fälle registriert, ein Viertel davon gilt bereits als geklärt.

Gemeldete Funde in Salzburg und anderen Ländern

Der Fall in Salzburg-Parsch reiht sich in eine Serie ähnlicher Meldungen ein, die in den vergangenen Tagen aus mehreren Ländern eingegangen sind. Neben Österreich wurden vergleichbare Vorfälle auch aus Deutschland, Ungarn, Schweden, Lettland, Kanada und den USA bekannt. In all diesen Fällen ging es um Metallteile wie Nägel oder Nadeln, die in Halloween-Süßigkeiten entdeckt wurden.

Von den sechs österreichweit registrierten Fällen gilt bislang ein Viertel als aufgeklärt. Zu den Hintergründen der geklärten Fälle hat sich unter anderem der Social-Media-Fachmann Karim-Patrick Bannour geäußert. Das Bundeskriminalamt ist mit der weiteren Einordnung der gemeldeten Vorfälle befasst.

Einordnung durch die Ermittlungsbehörden

Nach ersten Einschätzungen der Polizei dürften die Finder die Metallteile in einem Teil der Fälle selbst in die Schokoriegel gesteckt haben, um bei Eltern einen Schrecken auszulösen. Als mögliche Inspiration dafür werden Videos in sozialen Medien genannt, die eigentlich vor genau solchen Manipulationen an Süßigkeiten warnen wollten. Das Bundeskriminalamt schließt bislang aber nicht aus, dass in einzelnen Fällen auch Erwachsene Süßigkeiten manipuliert haben könnten. Eine abschließende Klärung aller gemeldeten Vorfälle steht demnach noch aus.

Warnungen vor Manipulationen als wiederkehrendes Phänomen

Berichte über angeblich präparierte Süßigkeiten tauchen rund um Halloween immer wieder auf, da zu diesem Anlass traditionell größere Mengen loser Süßwaren an Kinder verteilt werden. Grundsätzlich gilt in solchen Fällen, dass Polizeidienststellen gemeldete Funde zunächst sicherstellen und kriminaltechnisch untersuchen, bevor eine Einordnung als mutwillige Manipulation, als Unfall oder als nachträglich selbst herbeigeführter Vorfall erfolgen kann. Dabei spielt auch eine Rolle, ob Verpackungen erkennbar geöffnet oder beschädigt waren.

Soziale Medien tragen bei derartigen Warnmeldungen häufig zu einer schnellen, teils grenzüberschreitenden Verbreitung bei. Warnhinweise, die ursprünglich auf Vorsicht abzielen, können dabei unter Umständen auch als Vorlage für Nachahmungen dienen. Eine verlässliche Einschätzung, ob ein gemeldeter Fund auf eine gezielte Manipulation, einen Produktionsfehler oder eine nachträgliche Veränderung zurückgeht, ist in der Regel erst nach einer polizeilichen Prüfung möglich.