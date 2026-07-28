Militärbischof Freistetter nach Durchblutungsstörung weiter im Spital – gilt aber als amtsfähig

Militärbischof Werner Freistetter befindet sich nach medizinischem Notfall weiter in Spitalsbehandlung

Militärbischof Werner Freistetter (62) befindet sich seit 17. Juni in stationärer Krankenhausbehandlung. Der 62-Jährige erlitt während einer Veranstaltung im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg einen medizinischen Notfall.

Freistetter, der seit 2015 das Amt des Militärbischofs innehat, wurde nach dem Vorfall mit der Rettung direkt in ein Krankenhaus in Salzburg gebracht. Ursache des Notfalls war eine Durchblutungsstörung.

Behandlung inzwischen in Wien

Mittlerweile wurde Freistetter nach Wien überstellt, wo er weiterhin in Spitalsbehandlung ist. Derzeit liegen bei ihm motorische Symptome vor.

Der Militärbischof gilt als vollständig amtsfähig. Er wird täglich im Krankenhaus besucht, trifft dort die notwendigen Entscheidungen und unterzeichnet erforderliche Dokumente.