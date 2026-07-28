Militärbischof Freistetter nach Durchblutungsstörung weiter im Spital – gilt aber als amtsfähig

Militärbischof Werner Freistetter befindet sich nach medizinischem Notfall weiter in Spitalsbehandlung
Militärbischof Werner Freistetter (62) befindet sich seit 17. Juni in stationärer Krankenhausbehandlung. Der 62-Jährige erlitt während einer Veranstaltung im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg einen medizinischen Notfall.
Freistetter, der seit 2015 das Amt des Militärbischofs innehat, wurde nach dem Vorfall mit der Rettung direkt in ein Krankenhaus in Salzburg gebracht. Ursache des Notfalls war eine Durchblutungsstörung.
Behandlung inzwischen in Wien
Mittlerweile wurde Freistetter nach Wien überstellt, wo er weiterhin in Spitalsbehandlung ist. Derzeit liegen bei ihm motorische Symptome vor.
Der Militärbischof gilt als vollständig amtsfähig. Er wird täglich im Krankenhaus besucht, trifft dort die notwendigen Entscheidungen und unterzeichnet erforderliche Dokumente.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.