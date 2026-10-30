Millionenschaden nach Ramm-Einbruch bei Juwelier am Graben – Forderung nach mehr Pollern in Wiener Innenstadt

Beim Juwelier Von Köck am Graben in der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochfrüh zu einem Einbruch gekommen. Täter fuhren mit einem SUV dreimal gegen die Auslage des Geschäfts, die daraufhin in Tausend Scherben zerbrach. Binnen einer Minute brachen die Täter Vitrinen auf und raubten Schmuckstücke. Der Schaden liegt im Millionenbereich.

Einbruch löst Forderung nach mehr Pollern aus

Der betroffene Juwelier schilderte den Vorfall dem ORF. In dem Gespräch forderte er mehr Poller in der Innenstadt, um derartige Taten künftig zu erschweren.

Dass Poller einen wirksamen Schutz vor solchen Attacken bieten können, zeigt ein Beispiel aus der unmittelbaren Umgebung. Peter Friese, Eigentümer des Lokals Zum Schwarzen Kameel, entschied sich gemeinsam mit dem Hotel Hyatt bereits vor drei Jahren dazu, die Bognergasse beziehungsweise den dortigen Schanigarten besser abzusichern. Ursprünglich wollte Friese zwei versenkbare Poller installieren lassen. Die Stadt Wien genehmigte dieses Ansuchen jedoch nicht, da die Bognergasse die Hauptroute der Feuerwehr darstellt und für Einsatzfahrzeuge durchgängig befahrbar bleiben muss.

Friese entschied sich daraufhin gemeinsam mit dem Hotel für eine Alternative: drei große Wannen aus Stahlbeton, die heute begrünt sind. Für die Bepflanzung ist das Lokal Zum Schwarzen Kameel zuständig. Die Kosten für die Betonwannen trugen Friese und das Hotel gemeinsam aus eigener Tasche. Die Summe dafür liegt im sechsstelligen Bereich.

Genehmigungsverfahren für Poller im öffentlichen Raum

In Wien gibt es im öffentlichen Raum insgesamt mehr als 55.000 Poller, allein in der Inneren Stadt stehen rund 1.850 davon. Grundsätzlich werden Poller dort errichtet, wo sie aus verkehrsorganisatorischer Sicht notwendig sind. Bei der Bewertung möglicher Standorte fließen mehrere Aspekte ein: Berücksichtigt werden etwa die Aufrechterhaltung von Zu- und Durchfahrten für Einsatzfahrzeuge, der Lieferverkehr sowie die Straßenreinigung.

In die entsprechenden Prozesse ist neben der Stadtverwaltung auch der jeweilige Bezirk eingebunden. Die Polizei wird hinzugezogen, wenn sicherheits- oder verkehrspolizeiliche Aspekte betroffen sind. Markus Figl, ÖVP-Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, ist in diese Abläufe in seiner Funktion als Bezirksvertreter eingebunden.

Auch Privatpersonen können aktiv werden: Ein Antrag auf Prüfung zur Errichtung von Pollern lässt sich grundsätzlich bei der MA 28 einbringen. Dort wird das Ansuchen von den zuständigen Fachabteilungen geprüft. Entscheidet sich eine Privatperson für diesen Weg und wird der Antrag genehmigt, trägt sie die Kosten für die Errichtung selbst – wie es im Fall der Bognergasse geschehen ist.

Abwägung zwischen Sicherheit und Durchfahrtsrecht

Die Genehmigungspraxis der Stadt zeigt, dass bauliche Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum nicht ausschließlich nach Sicherheitsgesichtspunkten entschieden werden. Feste, nicht versenkbare Poller oder bauliche Hindernisse wie Betonwannen kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo eine durchgehende Befahrbarkeit für Einsatz- oder Lieferfahrzeuge nicht zwingend erforderlich ist. An Strecken, die etwa von der Feuerwehr als Hauptroute genutzt werden, sind flexible Lösungen wie versenkbare Poller gefragt, deren Genehmigung jedoch strengeren Prüfungen unterliegt, da im Ernstfall die ungehinderte Durchfahrt gewährleistet sein muss. Diese Abwägung zwischen baulichem Diebstahl- und Anschlagschutz einerseits und der Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur andererseits prägt grundsätzlich viele Entscheidungen über Pollerstandorte im dicht bebauten Zentrum der Stadt.