Mit 93 Jahren zum Doktor: Grazer Architekt promoviert an der TU Graz

Mit 93 Jahren: Grazer Architekt Eugen Gross promoviert an der TU Graz

Der Grazer Architekt Eugen Gross hat im Alter von 93 Jahren seinen Doktortitel an der Technischen Universität Graz erhalten. Damit gilt er als der älteste dokumentierte Promovend Österreichs seit dem Jahr 2000.

Gross hatte sich mit 90 Jahren für ein Doktoratsstudium an der TU Graz entschieden. Das Studium dauerte sechs Semester. Seine Dissertation trägt den Titel „ARCHAEA URBANA“ und widmet sich der Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter.

Ikone des österreichischen Brutalismus

Die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter wurde zwischen 1965 und 1978 entworfen und ausgeführt. Sie gilt als Ikone des österreichischen Brutalismus. Eugen Gross war an ihrer Gestaltung maßgeblich beteiligt – als Mitbegründer der Werkgruppe Graz, zu deren Weggefährten Friedrich Groß-Rannsbach und Werner Hollomey zählten.

Biografie

Eugen Gross wurde 1933 in Ostschlesien geboren und kam 1945 nach Österreich. Er studierte in Graz und Salzburg und lehrte später an der Washington University in den USA.

TU-Graz-Rektor Horst Bischof erklärte anlässlich der Promotion: „Wissenschaftliche Neugier und Kreativität kennen keine Altersgrenzen.“