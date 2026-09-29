Mopedlenkerin bei Auffahrunfall auf B66 verletzt – Autofahrer alkoholisiert

Bei einem Auffahrunfall auf der B66 in Feldbach ist am Montagabend eine 40-jährige Mopedlenkerin verletzt worden. Ein 41-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf ihr Moped auf, die Frau stürzte und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht. Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Auffahrunfall zwischen Mühldorf und Bad Gleichenberg

Die 40-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark war auf der B66 von Mühldorf bei Feldbach in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs. Auf dieser Strecke fuhr der 41-jährige Pkw-Lenker von hinten auf das Moped auf. Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Sturz.

Das Rote Kreuz brachte die Verletzte in das Landeskrankenhaus Feldbach. Ein bei dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang.

Alkoholisierung im Straßenverkehr und ihre Einstufung

Bei Verkehrskontrollen wird die Alkoholisierung von Lenkerinnen und Lenkern in Österreich anhand des gemessenen Atemalkohol- oder Blutalkoholwerts in verschiedene Stufen eingeteilt. Grundsätzlich unterscheiden die Behörden zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer Alkoholisierung, wobei mit steigendem Wert auch die Konsequenzen zunehmen. Diese können von Geldstrafen über den befristeten Führerscheinentzug bis hin zu behördlichen Nachschulungen reichen.

Auffahrunfälle wie der auf der B66 zählen zu den häufigeren Unfalltypen im Straßenverkehr. Üblicherweise werden dabei nicht nur die konkreten Fahrmanöver der Beteiligten untersucht, sondern auch Faktoren wie Geschwindigkeit, Sichtverhältnisse und Reaktionszeit. Bei Unfällen mit Personenschaden ist es in Österreich üblich, dass die Exekutive den Hergang im Nachhinein rekonstruiert, um die Verantwortlichkeiten klar zuordnen zu können. Ergebnisse solcher Erhebungen fließen in der Regel auch in etwaige straf- oder verwaltungsrechtliche Verfahren ein.