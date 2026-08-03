Motocross-Fahrer flüchtet mit illegaler Maschine vor Polizei in Ybbs

Motocross-Fahrer flüchtet in Ybbs vor der Polizei

In Ybbs im Bezirk Melk ist ein Motocross-Lenker am Sonntagnachmittag vor der Polizei geflüchtet. Der Mann steuerte eine nicht zum Verkehr zugelassene Maschine und entzog sich mehreren Anhalteversuchen.

Die Polizei wurde kurz nach 14.30 Uhr durch einen Wheelie auf den Lenker aufmerksam. Als die Beamten ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn anhalten wollten, beschleunigte der Mann stattdessen auf der B25 stadteinwärts.

Fahrt durch die Wüsterstraße

Der Lenker fuhr unmittelbar vor dem Eingangsbereich eines Geschäftslokals in die Wüsterstraße ein, wo sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen aufhielten. Anschließend drehte er um und setzte seine Flucht in Richtung Wieselburg fort.

Dabei führte er mehrere waghalsige Überholmanöver durch und fuhr über die Grünfläche eines Kreisverkehrs. Eine weitere Polizeistreife verfolgte den Mann bis zur Berglandhalle. Dort fuhr er in ein Waldstück, woraufhin die Beamten ihn aus den Augen verloren.

Polizei bittet um Hinweise

Die Motocross-Maschine ist in den Farben Schwarz, Orange und Rot gehalten. Bei dem Gesuchten handelt es sich laut Polizei um einen Mann mit korpulenter Statur.

Die Polizeiinspektion Ybbs bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-3145.