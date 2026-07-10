Motorradfahrer bei Unfall auf L 200 in Au verletzt

Motorradfahrer bei Unfall auf der L 200 in Au verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen auf der Landesstraße L 200 in Au im Bregenzerwald bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr.

Der Fahrer war von Au in Richtung Schnepfau unterwegs, als er laut Polizei in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen geriet. Das Motorrad verlor den Kontakt zur Fahrbahn und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Der Motorradfahrer rutschte dabei am Pkw vorbei.

Der 21-Jährige erlitt Schürfwunden und wurde zur Untersuchung ins Landeskrankenhaus gebracht. Er konnte die Einrichtung anschließend wieder verlassen. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.