Motorradfahrer fuhr zweimal Wheelie im dichten Verkehr und war alkoholisiert

Eine Polizeistreife hat am Dienstagnachmittag in Villach einen Motorradfahrer beobachtet, der mit seinem Fahrzeug einen Wheelie machte und nur auf dem Hinterrad fuhr. Die Beamten verfolgten den Mann daraufhin. Dabei beschleunigte der Motorradlenker sein Fahrzeug erneut stark, sodass das Vorderrad bei dichtem Verkehr ein weiteres Mal vom Boden abhob. Die Polizei hielt den 45-Jährigen anschließend für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alkomattest ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, der Mann wird angezeigt.

Zweiter Wheelie im dichten Verkehr

Die Polizeistreife wurde zunächst auf den Motorradlenker aufmerksam, weil dieser einen Wheelie ausführte und ausschließlich auf dem Hinterrad fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Während dieser Verfolgungsfahrt beschleunigte der Mann sein Motorrad erneut stark, wodurch das Vorderrad wieder abhob. Dieser zweite Wheelie ereignete sich nach Angaben der Polizei bei dichtem Verkehr.

Die Streife konnte den 45-Jährigen schließlich anhalten und eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein daraufhin durchgeführter Alkomattest bestätigte eine leichte Alkoholisierung. Den Beamten zufolge wurde dem Motorradlenker der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 45-Jährige wird angezeigt.

Vorläufige Führerscheinabnahme bei Alkoholverstößen

Grundsätzlich kann die Polizei in Österreich einen Führerschein bereits bei der Kontrolle vorläufig abnehmen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Lenker durch Alkohol beeinträchtigt war. Diese vorläufige Abnahme erfolgt unabhängig vom Ausgang eines späteren behördlichen Verfahrens und dient dazu, eine mögliche weitere Gefährdung im Straßenverkehr unmittelbar zu verhindern. Über die endgültige Dauer eines Führerscheinentzugs entscheidet im Anschluss die zuständige Behörde.

Die Höhe der Alkoholisierung wird mittels Alkomat gemessen, wobei bereits ein Wert über der gesetzlich vorgesehenen Grenze zu einer Anzeige führen kann. Bei Kraftfahrzeuglenkern gelten in Österreich niedrigere Grenzwerte als etwa für andere Verkehrsteilnehmer, wobei die konkreten Konsequenzen von der Höhe der gemessenen Alkoholisierung abhängen. Eine leichte Alkoholisierung wird üblicherweise als Verwaltungsübertretung behandelt und nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung beziehungsweise des Führerscheingesetzes geahndet.

Gefahren durch riskante Fahrmanöver

Ein sogenannter Wheelie, bei dem das Vorderrad eines Motorrads durch starke Beschleunigung vom Boden abhebt, gilt im öffentlichen Straßenverkehr grundsätzlich als gefährliches Fahrmanöver. In dichtem Verkehr steigt dabei das Risiko, da die Kontrolle über das Fahrzeug eingeschränkt ist und andere Verkehrsteilnehmer nur begrenzt reagieren können. Derartige Fahrmanöver können unabhängig von einer Alkoholisierung als eigenständiger Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet werden, da sie eine Gefährdung anderer Personen im Straßenverkehr darstellen können.