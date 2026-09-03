Motorradfahrer stürzte auf Abhang – 11 Stunden bis zur Rettung

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist in der Oststeiermark schwer verunglückt und erst rund elf Stunden nach dem Unfall gefunden worden. Der Mann war Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf einer Gemeindestraße in Höfling am Kulm im Gemeindegebiet von Puch bei Weiz unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Erst am Freitagfrüh gegen 7.00 Uhr wurde er von einer Spaziergängerin entdeckt, die seine Hilferufe hörte.

Sturz auf einen Abhang und stundenlanges Warten

Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum blieb der Motorradfahrer nach etwa drei Metern auf einem Abhang liegen. Sein Motorrad stürzte noch weiter ab. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und war dadurch nicht in der Lage, sich in Richtung der Straße zu bewegen.

Der Mann war vor der Motorradfahrt beim Paragleiten gewesen. Mit dem Gleitschirm konnte er sich zudecken, während er auf dem Abhang liegen blieb. Erst am nächsten Morgen, gegen 7.00 Uhr, hörte eine Spaziergängerin seine Hilferufe und setzte die Rettungskette in Gang.

Die Freiwillige Feuerwehr Puch barg den Mann anschließend aus dem unwegsamen Gelände. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in das LKH Graz. Zwischen dem Unfall und seiner Entdeckung waren nach den vorliegenden Angaben rund elf Stunden vergangen.

Bergungen in unwegsamem Gelände

Einsätze abseits befestigter Straßen stellen freiwillige Feuerwehren und Rettungskräfte grundsätzlich vor besondere Herausforderungen. Verunglückte, die von einer Fahrbahn abkommen und einen Abhang hinabstürzen, sind von der Straße aus häufig weder zu sehen noch zu hören. In solchen Fällen hängt die rechtzeitige Entdeckung oft von Zufällen ab, etwa von Passanten, die Geräusche wahrnehmen oder auffällige Spuren im Gelände bemerken.

Für die eigentliche Bergung kommen bei unwegsamem Terrain je nach Steilheit und Zugänglichkeit unterschiedliche technische Hilfsmittel zum Einsatz, etwa Seilsicherungen oder spezielle Trageeinrichtungen. Rettungshubschrauber werden bei schweren Verletzungen häufig eingesetzt, weil sie einen raschen Transport in ein geeignetes Krankenhaus ermöglichen, ohne dass Verletzte über weite Strecken durch schwieriges Gelände getragen werden müssen.

Risiken bei Motorradunfällen abseits von Ortschaften

Unfälle mit einspurigen Fahrzeugen auf Gemeindestraßen im ländlichen Raum bergen grundsätzlich zusätzliche Risiken, wenn sich die Unfallstelle außerhalb dicht besiedelter Bereiche befindet. Verkehr ist auf solchen Strecken oft geringer, wodurch Unfälle später bemerkt werden können als auf stärker frequentierten Straßen. Für Motorradfahrer erhöht ein Sturz abseits der Fahrbahn zusätzlich die Gefahr, dass Verletzungen die eigenständige Bewegung erschweren oder unmöglich machen.