Motorradunfälle in Österreich auf Höchststand – Salzburg erreicht Niveau der 1980er Jahre

Zahl der Motorradunfälle in Österreich und Salzburg steigt wieder

In Österreich nimmt die Zahl der getöteten und verletzten Motorradfahrer zu. In mehreren Bundesländern wurden dabei neue Rekordwerte erreicht. Auch in Salzburg liegt die Zahl der Motorradunfälle auf einem Höchststand, wobei das Bundesland im Vergleich zu anderen Regionen etwas besser abschneidet.

Am Freitag kam im Pinzgau ein 44-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall ums Leben.

Rückgang in anderen Kategorien, Anstieg bei Motorrädern

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sinkt die Zahl der Toten und Verletzten in fast allen Verkehrskategorien. Bei Motorradlenkern zeigt sich hingegen wieder ein Anstieg. In Salzburg entspricht die aktuelle Zahl der Motorradunfälle in etwa dem Niveau der 1980er Jahre – allerdings sind mittlerweile deutlich mehr Motorräder zugelassen als damals.

Geschwindigkeit und Aufmerksamkeitsfehler als Hauptursachen

Unfallforscher Gerhard Kronreif nennt überhöhte Geschwindigkeit sowie Aufmerksamkeitsfehler als häufigste Unfallursachen. Diese Aufmerksamkeitsfehler gehen ihm zufolge in der Regel nicht von den Motorradfahrern selbst aus, sondern von jenen Verkehrsteilnehmern, die den Unfall verursachen. Motorradfahrer würden als Zweiradlenker sehr leicht übersehen.

Kronreif zufolge zeigen Geschwindigkeitsbeschränkungen nur eine sehr bedingte Wirkung, da sich viele Verkehrsteilnehmer nicht daran hielten. Auch eine Erhöhung des Strafrahmens habe keine Wirkung gezeigt. Die größte Wirkung sei in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland und im übrigen mitteleuropäischen Raum durch Bewusstseinskampagnen erzielt worden.

Kronreif verweist zudem darauf, dass ein Verkehrstoter statistisch mit knapp fünf Millionen Euro zu Buche schlägt.