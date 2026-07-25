Motorradunfall am Packsattel: Ungarisches Paar nach Sturz schwer verletzt

Motorradunfall am Packsattel: Zwei Personen verletzt

Am Samstagvormittag ist es am Packsattel zu einem Motorradunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 09:35 Uhr. Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Ungarn war gemeinsam mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin, die auf dem Motorrad mitfuhr, in einer Gruppe von drei Motorrädern in Richtung Autobahnauffahrt Packsattel unterwegs.

Auffahrunfall nach Bremsmanöver

Im Bereich der Kreuzung zur Autobahnabfahrt Packsattel hielt ein vorausfahrender 52-jähriger Motorradfahrer aufgrund eines Vorrang-geben-Schildes sein Fahrzeug an. Der 50-Jährige bremste daraufhin stark ab und kam zu Sturz. Das in der Folge führerlose Motorrad kollidierte mit dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs.

Der 50-Jährige und seine Mitfahrerin wurden von ihrem Motorrad geschleudert und prallten gegen eine Verkehrsinsel aus Betonelementen. Beide erlitten dabei Verletzungen.

Versorgung und Transport ins Krankenhaus

Der Mann wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen. Seine Lebensgefährtin wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht.