Motorradunfall bei Wolfurt: Fahrer flüchtete zunächst von Unfallstelle

Motorradunfall bei Wolfurt: Fahrer zunächst flüchtig

Am Sonntagmorgen wurde bei der Autobahn-Ausfahrt Wolfurt in Richtung Tirol ein verunfalltes Motorrad aufgefunden. Der Fahrer war zum Zeitpunkt der Entdeckung nicht mehr vor Ort, das Kennzeichen des Motorrads fehlte.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 7 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr entfernte das beschädigte Fahrzeug und reinigte die Fahrbahn. Nach ersten Informationen soll der Motorradfahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun geprallt sein.

Die Autobahnpolizei teilte gegenüber dem ORF Vorarlberg mit, dass der Motorradfahrer mittlerweile ermittelt werden konnte.