Mpox-Fall in Wiener Justizanstalt Josefstadt – Infizierter Insasse isoliert

In der Justizanstalt Josefstadt in Wien ist ein Insasse mit Mpox infiziert. Das Justizministerium teilte dies am Mittwoch mit. Der Mann war nach bisherigem Kenntnisstand bereits erkrankt, als er am vergangenen Montag in die Justizanstalt eingeliefert wurde. Er wurde vorsorglich abgesondert und in einem gesonderten Haftraum untergebracht.

Absonderung und Schutzmaßnahmen in der Josefstadt

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Wien hat die Justizanstalt über eine Absonderung informiert, die bis zum 13. November ausgesprochen wurde. Die Anstaltsleitung hat daraufhin in Abstimmung mit dem ärztlichen Leiter der Einrichtung Schutzmaßnahmen getroffen. Der betroffene Insasse befindet sich demnach weiterhin in einem gesonderten Haftraum. Laut Mitteilung befindet sich seine Erkrankung bereits im fortgeschrittenen Stadium der Abheilung.

Sämtliche Kontaktpersonen des Mannes innerhalb der Justizanstalt wurden untersucht. Bei ihnen wurden bisher keine Symptome festgestellt. Für diese Kontaktpersonen wurde das Tragen von FFP2-Masken angeordnet. Insassen, die direkten Kontakt zu dem infizierten Mann hatten, befinden sich zusätzlich vorsorglich in Absonderung.

Mpox als Infektionskrankheit

Mpox, früher auch als Affenpocken bezeichnet, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die typischerweise mit Hautausschlägen, Fieber und geschwollenen Lymphknoten einhergeht. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch engen körperlichen Kontakt, etwa über Hautkontakt, Schleimhäute oder kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Bettwäsche. Eine Übertragung über die Luft gilt im Vergleich dazu als deutlich seltener, weshalb Schutzmaßnahmen meist auf körperliche Kontaktvermeidung und Hygiene abzielen.

Bei den meisten Verläufen heilt die Erkrankung nach einigen Wochen von selbst ab. Hautveränderungen durchlaufen dabei verschiedene Stadien, bis sie vollständig verheilt sind. In Einrichtungen mit Gemeinschaftsunterbringung, etwa in Haftanstalten, Pflegeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften, gilt eine rasche Isolierung Betroffener als zentrale Maßnahme, um eine Weiterverbreitung einzudämmen. Ergänzend werden üblicherweise Kontaktpersonen ermittelt, ärztlich beobachtet und über mögliche Symptome aufgeklärt.

Zuständigkeiten bei Infektionsfällen in Justizanstalten

Grundsätzlich liegt die medizinische Versorgung von Insassen in österreichischen Justizanstalten in der Verantwortung der jeweiligen Anstaltsärzte, die eng mit den zuständigen Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten. Bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten greifen in der Regel standardisierte Abläufe: Die Gesundheitsbehörde spricht Absonderungen aus, legt deren Dauer fest und gibt Empfehlungen für Schutzmaßnahmen vor Ort. Die Anstaltsleitung setzt diese Vorgaben anschließend innerhalb der organisatorischen Möglichkeiten der Einrichtung um, etwa durch die Unterbringung in gesonderten Hafträumen oder durch angeordnete Schutzausrüstung für Kontaktpersonen. Diese Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden und Justizeinrichtungen soll sicherstellen, dass sowohl der Gesundheitsschutz der Insassen als auch des Personals gewährleistet bleibt, während der reguläre Haftbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten wird.