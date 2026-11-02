MS-Patienten berichten von rätselhaften Reha-Absagen durch die Pensionsversicherung

Mehrere Betroffene mit neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose haben sich mit Berichten über abgelehnte Reha-Anträge gemeldet. In den geschilderten Fällen waren den Patienten zuvor bereits mehrfach stationäre oder ambulante Therapie-Aufenthalte bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) bewilligt worden. Nun erhielten sie Absagen, obwohl sich an ihrem Krankheitsbild nach eigenen Angaben nichts Grundlegendes geändert hatte.

Ein konkreter Fall betrifft eine Betroffene namens Martina C., die im Juni 2025 einen Antrag auf stationäre Reha stellte. Die PVA lehnte den Antrag mit der Begründung ab, es bestehe keine Notwendigkeit. Zudem wurde ihr mitgeteilt, sie könne frühestens in einem Jahr erneut einen Antrag stellen. In der Vergangenheit waren bei ihr fünf derartige Ansuchen genehmigt worden. Ein zweiter Antrag, der mit einer ausführlichen Begründung des Wiener AKH unterlegt war, wurde ebenfalls abgelehnt.

Standardisierte Absagen trotz ärztlicher Empfehlung

Ein weiterer Betroffener erhielt nach wenigen Tagen die knappe Antwort, für ein Heilverfahren bestehe keine Notwendigkeit. Dabei hatten sowohl der Reha-Bericht als auch der Arztbrief eines anerkannten Neurologen jährliche Wiederholungen der Therapie zum Erhalt der Berufsfähigkeit als dringend notwendig eingestuft. Eine Zuweisung für eine ambulante Reha am Wiener Rosenhügel gab es in diesem Fall nicht mehr.

Der betroffene Mann ist 50 Jahre alt, Familienvater und weiterhin voll berufsfähig. Er leidet seit mehr als 30 Jahren an einer unheilbaren, erblich bedingten Muskelerkrankung. Für diese seltene Erkrankung gibt es nach den vorliegenden Angaben nur eine einzige Behandlungsform: eine konsequente, neurophysiologisch orientierte Physiotherapie. Die PVA begründete die Ablehnung in seinem Fall damit, der Aufenthalt sei medizinisch nicht notwendig und es sei kein nachhaltiger Behandlungserfolg zu erwarten.

Kritik der MS-Gesellschaft an der Bewilligungspraxis

Die MS-Gesellschaft berichtet von zunehmenden Rückmeldungen Betroffener über aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidungen bei der Bewilligung neurologischer Rehabilitation durch die PVA. Die Organisation kritisiert insbesondere, dass Ablehnungen mittels standardisierter Schreiben erfolgten, ohne dass eine konkrete medizinische Begründung erkennbar sei.

Als wesentliche Ziele neurologischer Rehabilitation bei fortschreitender Multipler Sklerose nennt die MS-Gesellschaft den Erhalt vorhandener Funktionen, die Verbesserung einzelner Fähigkeiten, den Ausgleich bestehender Einschränkungen sowie die möglichst weitgehende Verlangsamung funktioneller Verschlechterungen.

Position der Pensionsversicherungsanstalt

Eine Sprecherin der PVA erklärte dazu, es habe keinerlei Kürzungen gegeben. Die PVA betont, dass Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation bewilligt werden, wenn die medizinischen Voraussetzungen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) vorliegen. Dabei würden die Richtlinien des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger berücksichtigt.

Zahlenmäßig haben die Ausgaben für Reha-Aufenthalte und Kuren insgesamt zugenommen. Im Vorjahr wurden dafür 1,2 Milliarden Euro aufgewendet. Das entspricht beinahe einer Verdopplung der entsprechenden Ausgaben innerhalb der vergangenen zehn Jahre.

Voraussetzungen für medizinische Rehabilitation

Grundsätzlich richten sich Bewilligungen von Reha-Maßnahmen der Pensionsversicherung nach gesetzlich festgelegten Kriterien. Entscheidend ist dabei in der Regel, ob eine Maßnahme geeignet erscheint, die Erwerbsfähigkeit einer Person zu erhalten, wiederherzustellen oder wesentlich zu bessern. Bei chronisch fortschreitenden neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder erblich bedingten Muskelerkrankungen stellt sich dabei eine besondere Herausforderung: Eine vollständige Heilung ist bei diesen Krankheitsbildern grundsätzlich nicht möglich, weshalb Reha-Maßnahmen dort typischerweise nicht auf Heilung, sondern auf den Erhalt bestehender Fähigkeiten und die Verlangsamung einer Verschlechterung abzielen.

Für die Bewilligung solcher Leistungen sind üblicherweise ärztliche Befunde und