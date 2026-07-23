Müllpresse beim Europark in Salzburg in Brand geraten

Am Donnerstagabend ist beim Lieferanteneingang eines Elektrohändlers im Bereich des Europark in Salzburg eine Müllpresse in einer Großraumtonne in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich zwischen der Spar-Zentrale und dem Einkaufszentrum.

Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zum Löscheinsatz aus.

Löscharbeiten und Rauchentwicklung

Um die Löscharbeiten durchführen zu können, musste die Müllpresse geöffnet werden. Eine Ausbreitung des Feuers konnte rasch ausgeschlossen werden.

Ein Augenzeuge berichtete von einer enormen Rauchentwicklung während des Einsatzes.