Murenabgänge schneiden Hintermuhr im Lungau von Außenwelt ab

Murenabgänge legen Gemeindestraße in Hintermuhr lahm

In der Gemeinde Muhr im Lungau haben mehrere Murenabgänge am Dienstagabend die Gemeindestraße im Ortsteil Hintermuhr komplett verlegt. Auslöser waren starke lokale Regenfälle und Gewitter.

Nach der Alarmierung kurz nach 18.00 Uhr rückten Einsatzkräfte aus. Das Geröll auf der Fahrbahn war laut Feuerwehr bis zu zwei Meter hoch.

Keine Verletzten

Bei der Erkundung durch die Feuerwehr wurden keine verschütteten Fahrzeuge entdeckt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Durch die Muren waren mehrere Haushalte sowie Wanderer von der Außenwelt abgeschnitten. Die Straße wurde kurzzeitig provisorisch geöffnet, um Urlauber und Wanderer aus dem betroffenen Gebiet zu bringen.

Räumung angefordert

Gemeinde und Bezirkshauptmannschaft forderten schweres Gerät zur Räumung der Straße an. Am Mittwochmorgen war die Straße nach Hintermuhr weiterhin gesperrt.