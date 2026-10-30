Mutter und vier Kinder bei Frontalcrash mit Traktor in Angerberg verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor-Gespann sind am Freitagvormittag in Angerberg im Bezirk Kufstein fünf Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr auf der Unterinntalstraße (L 211). In dem Auto saßen eine 43-jährige Frau und ihre vier Kinder im Alter von zwölf, acht, vier und einem halben Jahr.

Alle fünf Insassen des Pkw wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur Abklärung mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Lenker des Traktor-Gespanns blieb unverletzt.

Zusammenstoß auf der Unterinntalstraße

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich auf der Unterinntalstraße in Angerberg. Beteiligt waren ein Pkw, in dem die 43-jährige Frau mit ihren vier Kindern unterwegs war, sowie ein Traktor mit angehängtem Gerät. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang war unmittelbar nach dem Zusammenstoß noch nicht geklärt. Zur Unfallaufnahme rückten zwei Polizeistreifen aus Wörgl an. Zusätzlich waren zwei Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr Angerberg im Einsatz. Die fünf verletzten Insassen des Pkw wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo eine Abklärung ihrer Verletzungen erfolgte.

Unfallaufnahme bei Verkehrsunfällen mit mehreren Beteiligten

Bei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen rückt üblicherweise neben der Polizei auch die Feuerwehr aus, selbst wenn keine technische Befreiung von Insassen notwendig ist. Sie unterstützt dabei häufig bei der Absicherung der Unfallstelle, dem Auffangen auslaufender Betriebsstoffe sowie bei der Ausleuchtung und Absperrung des Bereichs für die nachfolgenden Rettungs- und Ermittlungsarbeiten.

Die Anzahl der eingesetzten Rettungsfahrzeuge richtet sich in der Regel nach der Zahl der betroffenen Personen. Bei mehreren Verletzten, insbesondere wenn Kinder beteiligt sind, werden häufig mehrere Fahrzeuge angefordert, um eine individuelle Erstversorgung und einen zügigen Transport in ein Krankenhaus zu ermöglichen. Die Einlieferung zur Abklärung bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass schwere Verletzungen vorliegen, sondern dient häufig dazu, innere Verletzungen oder Folgeschäden auszuschließen, die bei einem ersten Eindruck an der Unfallstelle nicht erkennbar sind.

Die Klärung des genauen Unfallhergangs obliegt bei solchen Vorfällen der Polizei. Dabei werden üblicherweise Spuren an der Unfallstelle gesichert, die beteiligten Fahrzeuge begutachtet und gegebenenfalls Zeugen befragt. Auf Landstraßen wie der Unterinntalstraße, auf denen sowohl landwirtschaftlicher Verkehr als auch Pkw-Verkehr häufig vorkommt, zählen Begegnungsunfälle zu den typischen Unfallkonstellationen, deren konkrete Ursachen jedoch stets im Einzelfall ermittelt werden müssen.