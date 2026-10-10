Nach Blitzeinschlag 2004: Kirchturm in Amlach mit Spendenhilfe saniert

In Amlach in Osttirol sind Wetterhahn und Kreuz der Kirchturmspitze der Kirche zur Heiligen Ottilie saniert worden. Beide Elemente waren durch einen Blitzeinschlag im Jahr 2004 stark beschädigt worden. Der 43 Meter hohe Kirchturm war damals von dem Blitz getroffen worden, der den Wetterhahn schwer beschädigte und auch das Kreuz in Mitleidenschaft zog. Der Kirchturmschmuck wurde bereits im Mai geweiht.

Schäden durch Blitzeinschlag und Witterung

Kirchturmdecker Walter Perfler aus Amlach schilderte, dass der Wetterhahn durch den Blitzeinschlag im Jahr 2004 völlig schwarz geworden sei. Die Kirche habe zwar über einen Blitzableiter verfügt und alles sei geerdet gewesen, dennoch habe der Einschlag deutliche Spuren hinterlassen. Neben dem Wetterhahn war auch das Kreuz der Turmspitze betroffen. Dieses wies zusätzlich Kratzspuren auf, die durch Krähen verursacht worden waren.

Für die Sanierung wurde ein neuer Wetterhahn angefertigt und anschließend vergoldet. Auch das Kreuz wurde neu vergoldet. Perfler ist seit 40 Jahren als Kirchturmdecker tätig und war mit den Arbeiten an der Turmspitze befasst.

Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft

Die Sanierung von Wetterhahn und Kreuz wurde mithilfe von Spenden und tatkräftiger Unterstützung umgesetzt. Nach Angaben aus Amlach stand der ganze Ort zusammen, um dem Kirchturmdecker bei den Arbeiten zu helfen. Der Kirchturmschmuck wurde im Mai geweiht.

Arbeit in luftiger Höhe an Kirchtürmen

Kirchturmdecker übernehmen üblicherweise handwerkliche Spezialarbeiten, die in dieser Form nur wenige Betriebe anbieten. Dazu zählen neben der Eindeckung von Turmdächern auch die Anfertigung, Reparatur und Vergoldung von Turmspitzen, Kreuzen und Wetterhähnen. Solche Arbeiten erfordern Erfahrung im Umgang mit historischer Bausubstanz sowie Trittsicherheit in großer Höhe, da die Montage direkt an der Turmspitze erfolgt.

Blitzschäden an Kirchtürmen zählen zu den wiederkehrenden Herausforderungen bei der Erhaltung sakraler Gebäude. Kirchtürme ragen oft deutlich über die umliegende Bebauung hinaus und sind dadurch besonders exponiert. Auch wenn ein Blitzableiter vorhanden und fachgerecht geerdet ist, können einzelne Metallteile wie Wetterhähne oder Kreuze durch die enorme Energie eines Einschlags optisch und strukturell beschädigt werden. Vergoldungen können dabei nachdunkeln oder vollständig verloren gehen, sodass eine Neuanfertigung oder Neuvergoldung notwendig wird.

Finanziert werden solche Sanierungen an Kirchtürmen in vielen Gemeinden traditionell über Spenden aus der örtlichen Bevölkerung, ergänzt durch die Mithilfe freiwilliger Helferinnen und Helfer. Diese Form der gemeinschaftlichen Unterstützung ist bei der Erhaltung kirchlicher Bausubstanz in ländlichen Regionen ein verbreitetes Vorgehen, da umfangreiche Restaurierungsarbeiten an Turmspitzen mit vergleichsweise hohem Aufwand verbunden sind.