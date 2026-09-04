Nach Blitzeinschlag: Kirchenglocken in Maria Alm läuten wieder

Die Kirchenglocken der Pfarrkirche Maria Alm im Pinzgau läuten seit Freitag, 4. September 2026, wieder um 6.00 Uhr morgens. Seit Mitte August waren sie stillgestanden, nachdem ein Blitzschlag die Steuerungselektronik im Kirchturm zerstört hatte. Die Reparatur wurde am Donnerstagnachmittag, dem 3. September, abgeschlossen.

Störung nach Blitzeinschlag im Kirchturm

Ein Blitz war Mitte August in den Kirchturm von Maria Alm eingeschlagen und hatte dabei die Steuerungselektronik der Glocken beschädigt. Dadurch fielen die Glocken aus und läuteten mehrere Wochen lang nicht. Pfarrer Franz Auer bestätigte, dass die Glocken nach Abschluss der Reparaturarbeiten wieder funktionsfähig sind.

Die Instandsetzung nahm mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. In den Reparaturprozess war auch die Versicherung eingebunden. Seit dem Morgen des 4. September läuten die Glocken wieder zur gewohnten Zeit um 6.00 Uhr.

Blitzschutz an Kirchtürmen

Kirchtürme zählen zu den höchsten Bauwerken vieler Orte und sind dadurch besonders anfällig für Blitzeinschläge. Üblicherweise sind sie mit Blitzschutzanlagen ausgestattet, die den Blitzstrom kontrolliert ableiten sollen, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Empfindliche elektronische Bauteile wie die Steuerungen von Glockenanlagen können dabei jedoch trotz vorhandener Schutzmaßnahmen beschädigt werden, etwa durch Überspannungen, die über Stromleitungen oder Signalkabel in die Anlage gelangen.

Moderne Kirchenglocken werden in der Regel elektrisch gesteuert. Eine zentrale Steuerungseinheit regelt dabei Zeitpunkt, Dauer und Ablauf des Läutens, etwa zu den täglichen Gebetszeiten oder bei kirchlichen Anlässen. Fällt diese Steuerung aus, bleiben die Glocken meist so lange stumm, bis die Elektronik ausgetauscht oder repariert ist. Je nach Umfang des Schadens kann dies von einfachen Bauteiltäuschen bis zu umfangreicheren technischen Arbeiten reichen, die spezialisierte Fachbetriebe erfordern.

Bei Schäden durch Blitzschlag prüfen Versicherungen üblicherweise den Umfang des entstandenen Schadens und die Kosten der notwendigen Reparatur. Solche Abstimmungsprozesse zwischen technischem Befund und versicherungsrechtlicher Klärung können dazu führen, dass sich Reparaturen länger hinziehen als zunächst geplant.